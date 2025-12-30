Remíza zklamáním. Házenkáři v přípravě na ME ztratili vedení proti Alžírsku

„Spokojenost určitě nemůže být, jelikož jsme chtěli vyhrát. Byly tam perfektní pasáže, ale i slabší místa, která trvala déle, než měla. V závěru jsme to nezvládli. V úvodu druhého poločasu jsme vedli o sedm gólů, ale pak nám odešla obrana a střelba,“ řekl asistent trenéra Ondřej Mika.
Český tým zápasem s Alžírskem zakončil první fázi závěrečné přípravy na mistrovství Evropy, které se zúčastnili převážně hráči z domácí ligy. Zahraniční opory se připojí až v pátek, kdy se mužstvo začne chystat v Brně. Příští úterý nastoupí národní celek ke generálce před Eurem ve Vídni proti Rakousku.
Šampionát začne 15. ledna a hostit jej budou Dánsko, Norsko a Švédsko. Český tým odehraje celou základní skupinu v Oslu, kde postupně změří síly s favorizovanými Francií a domácím výběrem a poté s Ukrajinou. Do další fáze postoupí první dva celky.