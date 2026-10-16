Kdy si horolezci museli razit cestu místy, jimiž před nimi nikdo neprošel.
Kdy se nemohli spolehnout na cestovní kanceláře, které jim zajistí veškerý servis a pomohou jim dostat se až na vrchol.
Kdy dobrodruhy místo fotografií na sociálních sítích poháněla především vnitřní touha objevovat dosud nepoznané.
A také si vybavuje, jaké to bylo, když posouval hranice, o kterých se kdysi hovořilo jako o nemožných. V pátek je tomu přesně 40 let, co legendární Ital jako první člověk v historii vylezl na všech čtrnáct osmitisícových vrcholů.
Věřil, že hodnotu horolezeckého výkonu neurčuje pouze dosažená výška, ale především způsob, jakým se člověk na vrchol dostane.