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Král Himaláje vešel do dějin. Před 40 lety Messner zdolal čtrnáctou osmitisícovku

Michal Koubek
  12:00

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Reinhold Messner v roce 1990. | foto: Votava / brandstaetter imagesProfimedia.cz

Když letos na jaře Reinhold Messner zavítal v rámci série přednášek do Česka, povzdechl si, jak je Himálaj přeplněný a jak se z Everestu stala pro mnohé spíš turistická atrakce. Moc dobře si pamatuje doby, kdy tomu bylo jinak.

Kdy si horolezci museli razit cestu místy, jimiž před nimi nikdo neprošel.

Kdy se nemohli spolehnout na cestovní kanceláře, které jim zajistí veškerý servis a pomohou jim dostat se až na vrchol.

Kdy dobrodruhy místo fotografií na sociálních sítích poháněla především vnitřní touha objevovat dosud nepoznané.

A také si vybavuje, jaké to bylo, když posouval hranice, o kterých se kdysi hovořilo jako o nemožných. V pátek je tomu přesně 40 let, co legendární Ital jako první člověk v historii vylezl na všech čtrnáct osmitisícových vrcholů.

Věřil, že hodnotu horolezeckého výkonu neurčuje pouze dosažená výška, ale především způsob, jakým se člověk na vrchol dostane.

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