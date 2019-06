Samková i Davidová poběží na ješťědský skokanský můstek

Olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková si užije atmosféru závodu poprvé. Na trať vyběhne ve štafetě společně s týmovými kolegy. „Můj cíl je nacpat do toho další účastníky a kolegy z našeho týmu,“ svěřila se letošní Královna bílé stopy. I když podle svých slov není v běhání moc dobrá, do pokoření kopce dá vše. „V rámci přípravy se na závod těším. Láká mě i kvůli tomu, že ráda zkouším nové věci, a jednou za čas mi přijde dobrý se úplně vydat a vyflusat,“ vyhlíží novou výzvu Eva Samková.

Součástí štafety bude i první žena českého biatlonu Markéta Davidová, která do bláznivého závodu přemluvila kamarádky z dětství z Janova nad Nisou. „Každý rok jsem koukala na videa ze závodu, ale nikdy jsem nenašla odvahu se přihlásit. Určitě si s holkama štafetu užijeme, navíc myslím, že by to mohl být i dobrý trénink,“ řekla čerstvá držitelka titulu Biatlonista roku.

Čtyři stometrové úseky s předávkou štafetového kolíku si v rámci přípravy zaběhnou i mladí hokejisté Bílých Tygrů Liberec David Aubrecht, Daniel Ira, Adam Charvát a Petr Had. „Určitě chci běžet nejrychleji z našeho týmu. Rozhodně s klukama ještě vymyslíme nějakou sázku, abychom se navzájem trochu vyhecovali,“ prohlásil obránce Aubrecht.

Sportovní víkend u libereckých skokanských můstků začne už v pátek večer, kdy se závodníci poprvé představí při nočním sprintu. Na zkrácené trati o délce 260 metrů budou pod umělým osvětlením soupeřit muži, ženy a smíšené štafety. Opravdový nápor se ovšem chystá na sobotu. Závod, který má v letošním ročníku dvacet zastávek na třech kontinentech, vyvrcholí semifinálovými a finálovými běhy mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední.

Ještě před nimi si diváci i závodníci mohou užít jedinečné vystoupení mistra světa v letecké akrobacii Martina Šonky. Novinkou letošního roku oproti předchozím ročníkům v Harrachově jsou nezkrácené kvalifikační rozběhy. Překonání klasické atletické vzdálenosti 400 metrů od místa, kam v zimě dopadají skokané, až po rozjezdovou lavici se sklonem až 37 stupňů dělá ze závodu jedno z nejkratších a zároveň nejnáročnějších sportovních klání. Současný rekord na české půdě drží slovenský sprinter Tomáš Čelko, který zdolal harrachovský můstek v těžkých podmínkách v čase 3:58,9.

Nejlepší cesta do ještědského areálu je tramvají na konečnou zastávku Horní Hanychov a odtud pěšky. V případě příjezdu vlastním autem je otevřené parkoviště „P1“. Na závod Red Bull 400 na Ještědu je možné se přihlásit do čtvrteční půlnoci na www.redbull. cz/400.