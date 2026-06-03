Žádná kouzla. Za úspěchy švédských beachvolejbalistů je poctivý trénink

Žádná kouzla. Žádné převratné metody. Jen tvrdá a poctivá práce stojí podle trenéra Rasmuse Jonssona za úspěchy švédských beachvolejbalistů.
„Oba týmy připravujeme od samého začátku. Začali jsme s opravdu mladými kluky a teď máme dvě dvojice mezi nejlepšími celky světa,“ uvedl po ostravském turnaji Jonsson, který beachvolejbalisty trénuje spolu s Andersem Kristianssonem a experti je označují za mozky zlaté švédské generace.
Čtyřiadvacetiletí Ahman a Hellvig vyhráli turnaj elitní kategorie J&T Banka Ostrava Beach Pro potřetí za sebou. O něco mladší Hölting Nilsson a Andersson letos v Ostravě vypadli v osmifinále s pozdějšími semifinalisty Katařany Šerifem Janusem a Ahmedem Tidžanem.
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V čem hledat příčiny skvělých výkonů mladých Švédů? „Kouzlo je v tom, že tvrdě pracujeme a vycházíme z vědeckých základů, z logických věcí. A stále se tuto hru snažíme rozvíjet. To není žádné tajemství. Je to jen a jen trénink,“ odpověděl Kristiansson.
Švédové k dokonalosti dovedli nahrávku ve výskoku, přičemž se snaží protivníky zmást, že budou útočit. Právě na ní a druhém úderu přes síť svou hru stavějí.
„Naši soupeři v mládežnických kategoriích netušili, jak se proti naší hře bránit, a totéž platilo, když jsme se poprvé dostali na turnaje světové série,“ připomněl Jonsson.
Protivníci si už ale na jejich hru zvykli a sami ji rozvíjejí, tudíž uspět není vůbec snadné. „Ano, mnohé dvojice už mají svou obranu lépe organizovanou, ale pokud si kluci přihrají míč blízko k síti, vytvoří si dokonalou možnost vybrat si, kdo z nich bude útočit proti jednomu blokaři. Když se dobře rozhodnou, budou mít stále výhodu nad soupeři,“ dodal Jonsson.
„My víme, že i když jsme už tolikrát vyhráli, tak se pořád máme kam posouvat. Musíme dál pracovat, protože stále lepší jsou i ostatní týmy,“ upozornil Hellvig. „A důležité je, že nás beach pořád baví. Baví nás i cestovat po světě a k tomu trénovat,“ dodal Ahman.
Jonsson upozornil, že podstatná je i víra sama v sebe. „A tu mají kluci silnou. Pokud se budeme držet svých nápadů a pokud hráči budou plnit taktické pokyny, budou dál vyhrávat,“ je přesvědčený Jonsson.
Na úspěších Švédů nic nemění ani to, že klima v jejich skandinávské zemi zrovna beachvolejbalu příliš nepřeje. „Samozřejmě počasí u nás není pro plážový volejbal ideální, ale i tak můžeme dobře trénovat. Lpíme na kvalitě všeho, co děláme,“ upozornil Jonsson.
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Většinu roku ale švédské celky jezdí po světě, kde mají pod širým nebem příhodnější podmínky na přípravu.
„S Andersem Kristianssonem máme plán, co chceme letos zlepšit, ale prozrazovat ho nebudu,“ pousmál se Jonsson. Jen podotkl, že důležité je neustále s hráči mluvit o tom, co je na hřišti možné. „Zlepšují se naši soupeři, takže my musíme také,“ dodal.