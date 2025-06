Mrůzek i na Kaskádě ve čtvrtek v 1. kole potvrdil, že prožívá skvělou sezonu. 33letý profesionál vede v celkovém pořadí Pro Golf Tour a zatím má i stoprocentní bilanci cutů ze tří letošních turnajů na evropské úrovni. Dvakrát si zahrál finálová kola na nižší HotelPlanner Tour a jednou uspěl i na elitní DP World Tour.

A na Kaskádě má nakročeno minimálně k dalšímu cutu, když se mu povedl především vstup do turnaje. Na první devítce zahrál dvě birdie a eagle, na druhé devítce sice tři bogey, ale také další dvě birdie včetně toho posledního na závěrečné osmnáctce.

„Hrál jsem od začátku hezky. Vytvářel jsem si šance, skvěle jsem puttoval. Dal jsem šestimetrák, dvanáctimetrák, dva pětimetráky... Byla to dobrá hra. Z týčka jsem se sice nedostával optimálně tam, kam jsem chtěl, dneska asi čtyřikrát, takže tři pod par je úplně úžasné,“ pochvaloval si Mrůzek po úvodní rundě.

Výborně rozjel turnaj i 20letý amatér Jelínek. Ten byl po 10 jamkách už také na skóre -3, ale pak o všechny uhrané rány přišel na dvojce (začínal na druhé devítce) po triple bogey.

Maxmilián Jelínek v úvodním kole Raiffeisenbank Golf Challenge.

„Z týčka jsem poslal dvojku železo do bunkeru. Pak jsem se snažil hrát pětku železo na začátek greenu, ale dal jsem ji do autu. Pak si dropneš do díry, můžeš hrát akorát tak lay up a je z toho čistý triple,“ komentoval své jediné zaváhání, za které ale zaplatil vysokou cenu.

Naštěstí měl v zásobě ještě jedno birdie, které si schoval na svou závěrečnou devátou jamku, čímž se na poslední chvíli posunul do minusového skóre. Dal si tak velkou naději, že si ve svém třetím startu na Kaskádě v kariéře poprvé zahraje i o víkendu. Náleží mu dělená 36. pozice.

Úplně mezi posledními hráči dorazil v 1. kole do klubovny Václav Tichý. Ten nezačal dobře, když si na desítce a jedenáctce připsal hned dvě bogey. A po birdie na patnáctce zahrál na druhé devítce, kde začínal, ještě jedno bogey na šestnáctce. Na první devítce ale poměr birdie a bogey přesně otočil, a tak donesl skóre v paru, které znamená dělené 53. místo.

Tadeáš Teťák v úvodním kole Raiffeisenbank Golf Challenge.

„Nezačal jsem tak přesně, jak jsem si představoval, ale nakonec jsem spokojený. Mohlo to být ještě o trošku lepší, ale dostal jsem se do toho. Uletělo mi sice pár balónů, ale zase mi tam spadlo několik puttů,“ hodnotil své úvodní kolo 22letý amatér.

„Nejsem přesně tam, kde jsem doufal, myslel jsem si že mám na víc, ale zítra mám určitě na to zahrát pod par a dostat se nechci říkat na jakou pozici, ale prostě do turnaje,“ dodal Tichý.

Na hranici cutu se s ním ještě pohybují ještě Zuska s dalším 20letým amatérem Talandou. Zuska byl ještě čtyři jamky před koncem na nepříjemném skóre +2, ale skvělým závěrem se vrátil aspoň do paru na kolo. Talanda dokonce na druhé devítce, kde začínal, zahrál pět bogey v řadě, ale v rozmezí jamek 17 až 6 si dokázal vzít všechny ztracené rány zpět.

Ostatní Češi už půjdou do pátečního 2. kola s větší čí menší ztrátou. Těsně do první stovky se na děleném 99. místě se skóre +2 vešli ještě amatéři Jakub Hejlek a Ondřej Šustek společně s profesionálem Matyášem Zapletalem.

Ještě níž jsou známá jména českého profesionálního golfu Jan Cafourek (+3, T116), Aleš Kořínek (+4, T125) a Šimon Zach (+5, T135). Amatér Matúš Cedzo zahrál +6 (T144) a Roman Šebrle +24 (156).

Nejlepší kolo dne zahrál Jihoafričan Rebula.

Synovec legendárního Ernieho Else si ke skóre -7 pomohl kromě dvou bogey také sedmi birdie a jedním eaglem a po 64 ranách vede o jednu ránu před Američanem Jacksonem Palmerem a Španělem Sebastianem Garciou.