Mrůzek měl v sobotu parádní start, když zahrál birdie na jedničce, trojce a šestce. Po bogey na sedmičce stihl na první devítce ještě birdie na osmičce. Na druhé devítce zahrál bogey na desítce, dvě birdie za sebou na jedenáctce a dvanáctce, a ještě poslední bogey na čtrnáctce.

„Jsem s tím číslem samozřejmě spokojený. Jsou to hezké výsledky,“ řekl třiatřicetiletý profesionál ke svým třem kolům za 68 ran. „Hřiště je těžké, tvrdne to. Ze suchých roughů létá devítka železo 180 metrů. Greeny jsou tvrdé, piny jsou v rozích, takže když to člověk zahraje blbě, musí mít skvělou krátkou hru, což jsem měl,“ pochválil se za své záchrany parů, kterých bylo hlavně v závěru kola několik. Všechny je zvládl.

„Třikrát jsem zahrál nesmyslné rány a zachránil se. Ale 68 je zase hezké číslo po hezké hře. Mínus devět je před finále skvělý stav,“ uvedl Mrůzek, jehož 3. kolo bylo sice nejbohatší na birdie (6), ale vyrovnal i svůj počet tří bogey z 1. kola, zatímco v pátek zahrál jen dvě.

„Tohle je hřiště, kde může přijít bogey třeba i po dobré ráně do greenu. Dáš to malinko delší, nepřihraješ a je tam bogey. Dá se zahrát nízko, ale také vysoko. Tři pod je fakt dobré číslo a za to jsem vděčný a spokojený,“ zapakoval Mrůzek, jemuž se do role kedíka vrátila manželka Štěpánka.

„Jsem rád, že jí mám zase na bagu. Chtěl jsem ji už minulé turnaje, ale pracovně nemohla. My jsme si na hřišti vždycky seděli a byli jsme super tým. Odehráli jsme spolu na Challenge Tour skoro plné dva roky, a měli jsme spolu super výsledky. Já miluju ji, ona mě a jsme spokojení,“ řekl Mrůzek.

Ten po 3. kole odtajnil, že bude 1. července hrát finálovou kvalifikaci na 153. The Open v Royal Portrush. „Dostal jsem se tam na základě pořadí ve světovém žebříčku, teď už to můžu říct,“ dodal Mrůzek.

Jiří Zuska, druhý Čech, který na Kaskádě prošel cutem, si v pořadí pohoršil o sedm míst, když po dvou kolech v paru zahrál v sobotu rundu za 74 ran (+3). Do skórkarty zapsal dvě birdie, jedno bogey a dvě double bogey, a do finále půjde z děleného 67. místa.

Tadeáš Teťák byl po 36 jamkách dvě rány za vedením a o víkendu plánoval zaútočit na nejvyšší příčky, ale v sobotu mu to nevyšlo. Kolo v paru zachránil až svým čtvrtým birdie na osmnáctce, když předtím zahrál také čtyři bogey.

„Birdie na závěr vylepšilo náladu, par je vždycky lepší než plus jedna, ale nedokázal jsem se dneska dostat do takového herního rytmu. Prvních pět šest jamek jsem byl překvapený, jak bylo hřiště tvrdé. Nehrál jsem špatně, ale udělal jsem i nějaké školácké chyby. Stane se,“ zhodnotil pětadvacetiletý slovenský profesionál svou sobotu na hřišti, po které se ale stále udržel se skóre -8 v top 10 na děleném 10. místě.