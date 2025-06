Na Kaskádě prošli cutem dva Češi. Mrůzek je ránu za nejlepší desítkou

Mrůzek si v pátek na Kaskádě obešel další klidné kolo za 68 ran. Začal na druhé devítce, kde zahrál birdie na třináctce, patnáctce a šestnáctce. Na osmnáctce pak zapsal i první bogey. Na jedničce pokračoval už čtvrtým birdie a po druhém bogey na šestce zahrál ještě páté birdie na poslední devítce.

„Hra byla hodně podobná, jako v 1. kole. Držel jsem se pořád stejné strategie trefit se na fairway, když nehraji driverem, tak trojkou dřevem, která létá daleko a do hry,“ hodnotil 33letý profesionál svůj přístup.

„A zase jsem dobře puttoval. Ta hra byla taková pohodová bez větších chyb. Tři pod bylo takové minimum na to, jak dobře jsem hrál,“ komentoval Mrůzek stabilní výkon ve 2. kole.

Do víkendu půjde se skóre -6 se ztrátou čtyř ran na vedení, což není vůbec špatná výchozí pozice. „Půjdu to toho úplně stejně. Nemám potřebu cokoliv měnit. Trefovat fairwaye, greeny, dávat to k fanglím a proměnit co nejvíce puttů. O ničem jiném to není,“ nehledal Mrůzek složitosti.

Filip Mrůzek v úvodním kole Raiffeisenbank Golf Challenge.

V klidných postupových vodách se v pátek pohyboval i Zuska, který zahrál na první devítce birdie na jedničce a šestce, čímž si vytvořil náskok dvou ran na hranici cutu. Pak sice zahrál bogey na jedenáctce, ale po birdie na sedmnáctce už měl být v pohodě.

Jenže nebyl. Na osmnáctce spáchal double bogey a o obě nahrané rány přišel, když zahrál nakonec stejně jako ve čtvrtek v paru za 71 ran. Chvíli tak žil v nejistotě, ale za několik desítek minut s blížícím se koncem 2. kola začínalo být jasné, že v paru zůstane i hranice cutu.

„Poslední jamka je docela těžká. Z týčka jsem to poslal trochu doprava, ale to bylo ještě v pohodě. Ani druhá rána mi nepřišla tak špatná, ale ke konci zatočila a spadla do vody,“ popsal Zuska, jak se dostal do problémů.

„Pak jsem měl poměrně těžkou příhru, kterou jsem teda mimochodem úplně pokazil, a následně jsem nedal dlouhý putt. Bylo trošku smutné, protože jsem celý den hrál pěkně a ta poslední jamka mi to pokazila. Doufám, že to ještě ustojím,“ řekl Zuska ještě v nejistotě.

Nakonec si ale mohl oddychnout a začít se připravovat na pokračování v turnaji. Cutem prošel i s dávkou štěstí na výsledky ostatních přesně z děleného 60. místa.

Jiří Zuska během Raiffeisenbank Golf Challenge

Z dalších českých nadějí na postup se v pátek žádná neujala. Amatér Max Jelínek šel do 2. kola se skóre -1, ale zahrál 77 ran (+6) a s konečným skóre +5 dohrál na děleném 112. místě, když si pohoršil o 76 míst.

Svou nadějnou pozici po 1. kole neobhájil ani další amatér Michal Talanda, který zahrál v pátek 77 ran (+6) a pohoršil si o 66 míst. Se skóre +6 skončil na děleném 119. místě.

Dvě rány na postup chyběly Janu Cafourkovi po druhé rundě za 70 ran (-1, celkově +2), který skončil na děleném 84. místě.

Stejně jako domácí 18letý amatér z Kaskády Ondřej Šustek, který zahrál na pětce, své 14. jamce, hole out do eaglu, aby se přiblížil cutu na jednu ránu. Na šestce ale zahrál bogey a velmi dobrá páteční runda v paru mu nakonec na postup nestačila.

Velkou show předvedl amatér Václav Tichý, který už byl v průběhu kola šest ran nad cutem, aby následně všech šest ran umazal. Na osmnáctce ale zahrál triple bogey po hodně divokém průběhu jamky.

Parádně odehrál své 2. kolo Slovák Teťák, který zahrál pět birdie bez jediné chyby (66 ran) a se skóre -8 půjde do víkendových kol jen dvě rány od vedení. V něm je se skóre -10 hned čtveřice hráčů.