Zaskočená vítězka i rekord hřiště. Celkově ovládli golfovou COGT Janda a Gejdošová

Už první dvě kola Grand Final na liberecké Ypsilonce přinesla úžasné výkony amatérů, kterým se v mužské kategorii dařilo zastínit profesionály. Především Hugo Mikl po solidním úvodu předvedl ve druhém dějství golfovou parádu. Zapsal 62 ran, čímž o 1 ránu překonal dosavadní rekord hřiště.
„Druhé kolo pro mě bylo samozřejmě výjimečné. Zahrál jsem 62 ran, tedy -10, což je zároveň rekord hřiště. Ten den mi fungovalo opravdu všechno – trefil jsem 17 z 18 greenů v regulaci, měl jsem spoustu šancí a celkově jsem se cítil na hřišti skvěle. Hodně mi pomohl i skvělý flight s Fedem a Greggem, se kterými jsme si vytvořili super atmosféru a celý den jsme si užili,“ popisoval Mikl.
„Po takovém kole jsem se dostal do velmi dobré pozice, takže poslední den už jsem neměl potřebu se někam tlačit. Snažil jsem se hrát hlavně jistější golf, dělat správná rozhodnutí a vyvarovat se zbytečných chyb. Chtěl jsem si především pohlídat pozici a v klidu turnaj dohrát,“ komentoval svůj výsledek Mikl, který se s celkovým skóre 129 ran před nedělí vyhoupl do vedení s náskokem šesti ran.
Druhý v pořadí Václav Švub se díky rovněž skvělému druhému kolu za 64 ran posunul na průběžné 2. místo. Podstatná byla ale dělená třetí pozice, na které se držel dosavadní lídr sezony Lukáš Janda, který hrál s přehledem a v boji o celkový triumf kontroloval situaci.
Také třetí kolo Grand Final potvrdilo letošní nadvládu amatérských hráčů. Z vítězství v samotném turnaji se po suverénním výkonu radoval Mikl, který na svoji sobotní rekordní jízdu navázal spolehlivým finálovým kolem za 70 ran a s celkovým skóre 199 ran zvítězil s luxusním náskokem sedmi ran před dalším amatérem Václavem Švubem. Třetí příčku s přehledem obsadil Lukáš Janda, který finálovým kolem za 69 ran (celkově 208) nepřipustil drama a s obrovskou dominancí dokráčel se ziskem 5000 bodů k titulu absolutního vítěze letošní sezony.
|
Golf propojil handicapované sportovce s hvězdami. Hráli i Voráček či Štěpánek
Celkové prvenství v sérii se podle Jandy začalo rýsovat hned v úvodu sezony. „Vítězství se rodilo už od prvního turnaje, kdy jsem skončil třetí v Mladé Boleslavi. Pak jsem si hodně pomohl hlavně výhrou na mém domácím hřišti na Dýšině a potom jsem to korunoval už tady, kdy jsem byl opět třetí,“ popsal svou cestu k titulu Janda.
Výrazně ho přitom těší především stabilita jeho výsledků. „Tři účasti a třikrát bedna mě donesly až k celkovému vítězství. Jsem za to hrozně rád, protože to značí nějaké celosezonní úsilí.“
Ačkoliv jde z individuálního hlediska o jeho jasný letošní vrchol, po emocionální stránce prožíval velmi intenzivně i jiný letošní triumf.
„Poměrně vysoko řadím naše týmové vítězství v Extralize. Je to něco, o co jsme usilovali hrozně dlouhou dobu, a musím přiznat, že emocionálně to pro mě znamenalo asi víc,“ zhodnotil upřímně čerstvý šampion, i když vzápětí potvrdil vysokou hodnotu aktuálního poháru: „Z individuálního hlediska je ale tohle určitě top, i z toho pohledu, že to odráží moji celosezónní snahu a dobré výkony.“
V příští sezoně plánuje ještě zůstat amatérem, hrát domácí sérii i turnaje v zahraničí, nicméně jeho další kroky už mají jasnější obrysy. „Myšlenky na profesionální golf teď opět mám, takže bych tuto cestu chtěl určitě zkusit, pravděpodobně přes Pro Golf Tour,“ naznačil Janda.
Druhé kolo Grand Final Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour v ženské kategorii přineslo nečekanou zápletku a zadělalo na obrovské drama z hlediska celkového žebříčku. Turnajovému pořadí po dvou dnech na liberecké Ypsilonce vévodila s celkovým skóre 139 ran amatérka Anna Gejdošová, která k výtečnému úvodnímu kolu za 67 ran přidala v sobotu skóre 72 ran. Hned za ní se na děleném druhém místě se ztrátou pouhých dvou ran tísnila trojice Karolina Zeman, profesionálka Natálie Saint Germain a Sofie Borůvková.
|
Zach a Gejdošová vládli Albatrossu. První Amundi International Trophy si chválili
Nekonal se očekávaný souboj mezi Gabrielou Robertou Vítů s její nejbližší vyzyvatelkou Janou Csicsayovou, nedělní finále tak v ženské kategorii slibovalo vyrovnanou bitvu, ve které každý putt mohl rozhodnout o královně celé sezony.
Slibované drama nakonec nedělní ženské finále skutečně nabídlo. Po třech kolech se na čele srovnaly se shodným skóre 213 ran Gejdošová a Zeman, ovšem cesta první jmenované do play-off balancovala na hraně propasti. Na závěrečné osmnácté jamce totiž Gejdošová zahrála míč do autu, ale fantastickou záchranou vydřela alespoň bogey, čímž si doslova na poslední chvíli zajistila možnost bojovat o titul. Nervydrásající play-off se rozhodlo až na třetí pokus. „Tam jsme nejprve vypůlily birdie, pak par a až napotřetí se mi díky skvělé ráně do greenu naskytla příležitost souboj ukončit. Kája zahrála bogey a mně tak stačily dokonce tři putty do vítězství. Zahrála jsem dva a vítězství tak bylo moje,“ oddechla si Gejdošová ve svém komentáři po turnaji.
Její výkon navíc naprosto přepsal celoroční žebříček. Zatímco průběžně druhá žena turnaje po pátku Sofie Borůvková se po nedělním výpadku za 81 ran propadla až na dělené desáté místo, z trůnu spadly i hlavní favoritky sezony. Gabriela Roberta Vítů obsadila dělené sedmé místo a její pronásledovatelka Jana Csicsayová skončila ještě o ránu hůře na dělené desáté příčce. Díky obrovskému bodovému přídělu za finálové prvenství tak Gejdošová dokonala malý sportovní zázrak – nejenže po infarktovém závěru ovládla samotný turnaj, ale postarala se i o mimořádně silný příběh v celkovém hodnocení, když na cílové pásce přeskočila dosud vedoucí Gabrielu Robertu Vítů o pouhých 16 bodů a stala se novou královnou celé série.
Zisk titulu Gejdošovou podle jejích vlastních slov naprosto zaskočil, před víkendem by na něj prý vůbec nepomyslela. „To, že vyhraju na COGT, ani nemůžu považovat za splněný sen, jelikož mě ještě před pár dny nenapadlo, že by to vůbec bylo možné. První den jsem ale předvedla jednu z mých nejlepších her a po relativně dobrém druhém kole jsem tak do finálového boje vstupovala s náskokem dvou ran,“ zhodnotila šťastná vítězka úspěšný vstup do turnaje.
Finálové kolo se však pro ni nevyvíjelo ideálně a o své vedení musela tvrdě bojovat. „Dnešní kolo se mi nedařilo podle mých představ a musela jsem bojovat doslova o každou ránu. Nepadaly mi tam putty, ale díky super druhé ráně na sedmnáctce jsem si na poslední jamku udržela náskok, i když už jen o ránu,“ popsala Gejdošová dramatické okamžiky. Na závěrečné osmnáctce pak málem o všechny naděje přišla: „Do greenu jsem zvolila trochu riskantnější strategii než druhá Kája, a tak jsem po ráně do autu ještě falešným birdie zachraňovala bogey. Tím se naše výsledky vyrovnaly a šlo se na rozstřel.“
|
Češka mezi juniorskou elitou. Golfistka Ludvová si zahraje slavný Solheim Cup
Že kromě samotného Grand Final ovládla i celoroční žebříček, zjistila nová šampionka až se zpožděním. „To, že jsem i celkovou vítězkou celé tour, jsem až do vyhlášení nevěděla a beru to jako ještě takovou třešničku na dortu a ocenění za celosezónní snahu,“ přiznala Gejdošová a na závěr nezapomněla připojit slova díků: „Chtěla bych moc poděkovat federaci za krásný turnaj i celou sérii, Ypsilonce za perfektně připravené hřiště a samozřejmě Albatross Golf Klubu, rodině a kamarádům za veškerou podporu.“