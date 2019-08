Branky vozíme na cisterně. Ragbisté Zlína oslaví výročí založení klubu

Ačkoliv sport následně nabíral ve městě na oblibě, organizovaně začal fungovat až mnohem později – „odbor ragby při SK Baťa Zlín“ vznikl v roce 1944, letošní veřejné oslavy 75. výročí klubu se uskuteční v sobotu na Stadionu mládeže.



Začátky klubu nebyly ani po konci druhé světové války jednoduché.

„Děláme sport, který nikdo z nás neviděl. Trénujeme na loukách, škvárových terénech, nemáme vlastní hřiště,“ uvádí se v oddílové kronice.

Za zápasy museli ragbisté jezdit na venkovská hřiště po okolí. „Přenosné branky vozíme na cisterně. K prvnímu utkání do Brna jedeme nákladním autem,“ zapsali si ragbisté. Stadion mládeže získali spolu s atlety do užívání v roce 1958, nejúspěšnější období klub zažil mezi roky 1979 a 1995, kdy hrál bez přerušení nejvyšší domácí soutěž. Do té na rok nahlédl před deseti lety.

Zápasy ragbistů Zlína Oslavy 75. výročí založení klubu: 31. srpna Zlín – Slovensko (od 14 hodin) Nadstavba 2. ligy: Zlín – Bystrc 5:17

Slavia Praha – Zlín 0:61

Zlín – České Budějovice 8. září

Zlín – Přelouč 15. září

Havířov – Zlín 29. září První čtyři celky nadstavby čeká play off o dvě místa v 1. lize.

A také letos. Zlínský nováček však v první lize prohrál všech sedm utkání a nezvládl ani vstup do druholigové nadstavby, z níž se může do nejvyšší soutěže vrátit.

Přes to všechno můžou zlínští ragbisté sezonu ještě zachránit. Čtyři nejlepší kluby z nadstavby se v play off utkají o dvě místa v nejvyšší soutěži. „Je to těžká soutěž, rozdíl mezi druhou a první ligou je obrovský. Navíc jsme v jarních zápasech utrpěli spoustu zranění. Čekají nás ještě tři utkání, a abychom se umístili do čtyřky, musíme všechna vyhrát,“ tuší předseda klubu Josef Iž.

Předtím než bude 7. září nadstavba pokračovat, musí ve Zlíně vyřešit post trenéra, který kvůli pracovním povinnostem opustil Jan Tvrdoň. „Snažíme se přemluvit naše osobnosti. Variantou by bylo angažování trenéra odjinud, ale jsme od ostatních ragbyových center přece jen vzdálení, tak by to nejspíš bylo složité,“ uvědomuje si šéf klubu.

Při sobotních oslavách, jejichž vrcholem bude od 14 hodin utkání zlínských mužů s výběrem Slovenska, se na lavičku postaví dosavadní hrající asistent a kapitán týmu Josef Hubáček. „Je to ale jen dočasné řešení, při hraní není možné koučovat zápas,“ poznamenal Iž.

Slovenský tým se střetne se Zlínem díky tomu, že zde bude na třídenním soustředění.

„Není to absolutně nejsilnější reprezentační výběr, ale fanoušci se rozhodně můžou těšit na dobrý zápas. Neznám jejich přesné složení, ale dá se čekat, že budou zhruba na naší úrovni,“ domnívá se šéf klubu.

Na hřišti se v přestávce nebo po utkání představí i jednotlivé mládežnické týmy Zlína. Veřejnost si zároveň bude moct vyzkoušet kopy na branku ve tvaru písmene H zvanou háčko, připravená bude i opičí dráha nabízející základy ragby – házení míče, jeho pokládání nebo skládání protihráče.

„Připravená je zábava pro děti, bude i skákací hrad. Akce je myšlená i jako nábor nejmladších ragbistů, proto je z velké části zaměřená na děti,“ nastínil předseda Rugby Clubu Zlín.