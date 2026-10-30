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V účast nedoufaly, teď ragbistky tvoří třetinu výpravy na olympijské hry mládeže

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  15:45

České ragbistky v dějišti olympijských her mládeže. | foto: Český olympijský výbor

Na evropském šampionátu do osmnácti let jim čtyři roky po sobě pověsili bronzové medaile na krk. Na přímý postup na olympijské hry mládeže by však musely skončit druhé. Většina z nich už nedoufala. Když však nečekaně vypadly Francouzky, ozval se Mezinárodní olympijský výbor. „Chtěli bychom se poprat o nejlepší čtyřku a postoupit ze skupiny,“ hlásí před turnajem trenér ragbyové reprezentace Stanislav Král.

Výběr nejlepších českých hráček míří do senegalského Dakaru, který hostí vůbec první olympijskou akci na africkém kontinentu. Navíc po osmileté pauze zapříčiněné koronavirovou pandemií.

„Sedmičkové ragby je specifické tím, že hřiště je stejně velké, ale je na něm o polovinu méně hráček, takže je to extrémně fyzicky náročné. Navíc zápas trvá jen dvakrát sedm minut, když se vám nevydaří začátek, těžko se to pak dohání,“ přibližuje Král v rozhovoru pro iDNES.cz.

„V naší komunitě jde o obrovský úspěch, už samotná účast vzbudila velký zájem. Naše zápasy budou i v televizi, takže si myslím, že se to ještě rozjede a získá to na váze.“

Před odjezdem jste museli zamíchat se sestavou.
Věděli jsme už před mistrovstvím Evropy, že se tým bude muset obměnit, protože kvalifikace proběhla o rok dřív, a holky, které ji vybojovaly, už kvůli věku startovat nemůžou. Pro ně to bylo náročné. Oslovili jsme ale širokou základnu mladších hráček, kterých by se turnaj mohl týkat. V týmu tak je sedm hráček, které se účastnily mistrovství Evropy, a pět doplněných z mladších ročníků.

Jak probíhala příprava na první olympijský turnaj?
Příprava byla poměrně krátká, protože jsme do toho vstoupili až po mistrovství Evropy – absolvovali jsme čtyři soustředění, ale jinak se styl tréninku příliš nelišil, jádro týmu totiž zůstalo stejné. Jediný rozdíl byl v tom, že si na sebe musely holky zvyknout ve výrazně kratší době. Tým si musí sednout hlavně lidsky, aby spolu chtěly hráčky na hřišti trávit čas. A to se povedlo.

Na co se při práci s mladými hráčkami snažíte nejvíce zaměřit?
Jsou ve věku, kdy je to s nimi často složité, ale je to naprosto úžasná práce. Holky vnímají pokyny i rady intenzivně a ochotně je plní. Tréninky máme specificky upravené tak, abychom se maximálně soustředili na sílu a rychlost. V tomhle věku je to ideální období, kdy dokážou absorbovat velké množství zátěže a ohromně se zlepšovat, jak v dovednostech, tak po fyzické stránce.

Jaké informace máte o soupeřkách ve skupině?
V této mládežnické kategorii je to složité, moc materiálů na sítích zkrátka není. Španělky dobře známe z evropského šampionátu, dokážeme je porážet i na společných kempech. Tým ale také obměnily. Spojené státy jsou pro nás velkou neznámou. Od Madagaskaru jsme viděli pár videí, ale těžko se z nich dá něco soudit – mohl by to být hratelný soupeř, ale realita na hřišti bývá často jiná. Vstupujeme do neprobádaných vod, musíme se soustředit hlavně na naše ragby.

Řešili jste s týmem specifické africké klima?
Teploty by měly odpovídat našim běžným letním. Snažili jsme se aklimatizovat a zařazovali i tréninky v teplejším oblečení, abychom si podmínky alespoň částečně simulovali. Největší výzvou ale bude zhruba sedmdesátiprocentní vlhkost vzduchu. Na to se úplně připravit nedá, proto jsme do Senegalu odletěli o šest dní dřív, aby si na to holky co nejlépe zvykly.

V Senegalu začátkem října proběhly silné záplavy. Komunikovali jste s pořadateli, jestli to neovlivnilo sportoviště?
Dakar i lokality, kde se olympiáda odehraje, by měly být dokonale připravené. Je to první akce takového rázu na africkém kontinentu, tím, že se navíc koná po osmi letech, jsem přesvědčený, že organizace bude bezchybná a sportovcům ani celé akci nic nehrozí.

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