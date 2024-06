Ragbistky na olympijské kvalifikaci jsou ve čtvrtfinále a drží šanci na Paříž

České ragbistky na olympijské kvalifikaci v Monaku postoupily do čtvrtfinále a drží šanci na účast v Paříži. Po vysokých prohrách s Polskem a největším favoritem Čínou zdolaly Monako 45:0 a obsadily ve skupině třetí místo, z něhož prošly do nedělní vyřazovací fáze. Z dvanáctičlenné kvalifikace postoupí na OH jen celkové vítězky.