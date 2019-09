To vás srazilo auto? Ragbista nepřišel o nohu a teď hraje za All Blacks

Jednomu z jeho nejslavnějších krajanů-ragbistů Julianu Saveovi se přezdívalo Autobus - a není to zase takové přehánění, neboť střet s tímto kolosem v plné rychlosti skutečně tak trochu připomíná kolizi na přechodu pro chodce. I takové bývá ragby, přesto lékařský tým v novozélandském Hamiltonu poněkud zíral.

Protože to, co potkalo Moliho, se obvykle stává obětem autonehod.

„Dostal jsem ránu do stehna a normálně dohrál zápas,“ vzpomíná reprezentant All Blacks. „Ale za dva dny najednou jako by mi noha začala hořet.“



Diagnóza byla drsná: potkal ho Compartment syndrom, zjednodušeně řečeno zvyšující se tlak vedoucí k neutišitelné bolesti a hrozící v nejhorších případech až amputací: „Chirurg mi ale od začátku říkal, že ta by nastala jen v krajním scénáři.“ Drsný byl i postup. „Nejdřív přišly čtyři operace, při nichž mi ránu otevírali a zase zacelovali,“ vzpomínal Moli na první dva týdny v nemocnici.

Ani to nepomáhalo, a tak mu ránu nechali otevřenou celé tři měsíce! Kdo má silnější žaludek, může se na snímek jeho nezacelené jizvy podívat zde v článku na novozélandském webu Stuff.

„Bylo to moje první velké zranění - a hned takové,“ líčí Moli, který bude v roji All Blacks „tvrdit muziku“ ve středečním souboji proti Kanadě. „Zažil jsem i hodně černé chvíle, ale taky jsem se toho hodně naučil a hlavně mě neustále hodně lidí podporovalo. Rodina a přátelé tu byli pro mě.“

Jizva se mu táhne od hýždí až po koleno. Moli má ryze ragbyovou figuru (189 cm, 127 kg), a tak ho dlouhodobá absence fyzicky notně poznamenala.

„Moc toho nemohl dělat, a tak poměrně nakynul,“ popisoval jeho klubový a nyní také reprezentační spoluhráč Angus Ta’avao. „Začínal po troškách. Kolo, běh, pak i ragbyové věci... Vidět ho vyškrábat se zpátky na nejvyšší úroveň je skvělou ukázkou jeho charakteru. I já jsem na něj hrdý.“

Moliho vášeň pro ragby vedla k tomu, že ho trenér v klubu prakticky nedokázal dostat z hřiště. Přes veškerou konkurenci se procpal až do národního týmu a jeho rodina už míří do Japonska, aby viděla velký zápas na vlastní oči.

Pokud by All Blacks dotáhli titulový hattrick, Moliho příběh dostane zlatý lak. Ale pro tohohle chlapa je stejně cenná už sama možnost vyběhnout na hřiště.