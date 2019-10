Ragby plakalo, Angličany to nemrzelo: Bohové, díky za ten tajfun

Ne, je zbytečné za jeho slovy hledat neúctu k tomu, v jak vážné situaci se momentálně Japonsko nachází - tajfun Hagibis ochromil letový řád i jízdy šinkanzenů, škody budou velké. A to včetně těch na ragby. Kvůli řádění přírody se poprvé v historii světového šampionátu rušily zápasy, jejich účastníci dostali shodně po dvou bodech za remízu.

A k tomu i určité bonusy.

„Trochu jsem si četl výroky Eddieho Jonese, který je očividně hrozně zklamaný z toho, že si teď jeho tým uspořádá přípravný minikemp, zatímco my si vyhrneme rukávy a půjdeme bojovat se Samoou,“ rýpl si kouč Irů Joe Schmidt.

Ať už to v Japonsku letos dopadne jakkoli, alternativní sportovní historie dostává mimořádně lákavé téma k přemýšlení: Jak by to asi vypadalo bez zrušených duelů?

V řadě odvětví by znamenaly spíš komplikaci, v ragby nikoli. Zápasy jsou tak fyzicky vyčerpávající, že se hodí každý den navrch - a Anglie získává najednou před klíčovým čtvrtfinále rovnou čtrnáctidenní přípravné okno!

Proti Francii by stejně hrála jen o to, zda skončí ve skupině první, či druhá, takto Jonesovi dotlučení svěřenci Billy Vunipola, Jack Nowell či Joe Marler dostávají extra čas na zotavenou.

Irové v tom vidí zvýhodnění sousedů a privilegované postavení přisuzují také šampionům z Nového Zélandu - těm zrušili duel s Itálií, což někteří ze soupeřů obrečeli, vždyť přišli o dost možná nezopakovatelnou možnost zahrát si proti legendární značce All Blacks, navíc pořád s teoretickou (byť velmi nízkou) šancí na postup.

Dokonce už se objevují ragbyové teorie spiknutí: Novozélanďané prý dostali nabídku odehrát duel místo soboty až v pondělí, což ale sami odmítli kvůli tomu, že by si tím zkrátili přípravu na čtvrtfinále o dva dny.

„Kategorický nesmysl,“ tvrdí zdroje New Zealand Herald, s čímž souhlasila i mluvčí mistrovství.

Italské slzy i irskou hořkost lze chápat. Zároveň však v záplavě stesků zapadá to, co zdůrazňují šéfové týmů, kteří na tajfunu vydělali.

„Pokud bych byl v jejich situaci, taky budu zklamaný. Jenže je potřeba si natvrdo říct, že my jsme si postup prostě zajistili už po třech zápasech,“ soudí kouč All Blacks Steve Hansen a jeho anglický kolega Jones v podobném duchu dodává: „Je období tajfunů, proto jsme věděli, že je potřeba kalkulovat i s tím, že tahle situace (rušení zápasů) může přijít. A tak bylo nutné kumulovat body hned od začátku.“

Fanoušci Skotska v hledišti stadionu v Kóbe při utkání mistrovství světa proti Samoe.

Tajfunové drama nekončí: nebylo jasné, co s nedělním duelem Japonska proti Skotsku - pokud by byl zrušen, Skotové by přišli o šanci bojovat o postup a domácí by naopak historicky prošli do čtvrtfinále. Proto mu předcházela slovní bitva ostrá jako srážky ragbistů, Skotové vyvíjeli co největší tlak na pořadatele, aby se hrálo téměř za každou cenu.

Oni se modlili za modré nebe, Jones řádění živlů nad Japonskem velebil. Až příští čtvrtfinálový víkend však rozsoudí, komu vlastně tajfunoví bohové přáli doopravdy.