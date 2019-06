Zlínští ragbisté prohráli všechno, elitní soutěž ale nevzdávají

dnes 10:41

Tajně doufali v šesté místo, které by jim zajistilo příslušnost k tuzemské elitní ragbyové společnosti i pro příští sezonu. Zlínský nováček však v první lize prohrál všech sedm utkání a nezvládl ani vstup do druholigové nadstavby, z níž se může do nejvyšší soutěže vrátit.