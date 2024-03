Ragbisté ztratili proti Švýcarům poločasové vedení a už nevedou tabulku

Deset bodů domácího mužstva obstaral kopáč Martin Cimprich, který otevřel skóre z trestného kopu, ale soupeř brzy otočil a ujal se vedení 17:6. Pak se podařilo položit pětky také českému výběru zásluhou Vladana Diviše a Jamese Faktora, na něž navázal proměněnými kopy Cimprich.

Druhý poločas ale vyšel lépe soupeři, který v zápase položil pět pětek a na české straně už dostal míč do koncové zóny jen Jakub Havel.

Navzdory porážce vyjádřil trenér Němeček spokojenost s předvedenou hrou, litoval ale chyb. „Skóre neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Bohužel jsme si nepohlídali to, co jsme si řekli na začátku, tedy trestné kopy a roj Švýcarska. Měli jsme moc trestných kopů na nás a oni nás umleli velkým, těžkým rojem. Pak jsme dvakrát zaspali ve obraně a dostali jsme zbytečné pětky, ale s výkonem jsme spokojení,“ řekl kouč České televizi.

Také kapitán Dan Hošek byl přesvědčený, že Češi byli na břevnovském hřišti lepším týmem. „Dali jsme do toho všechno, bylo tam prostě pár chyb a nedotažených věcí,“ konstatoval.

Utkání II. divize mistrovství Evropy v ragby Trophy Česko - Švýcarsko 25:41 (20:17)

Body ČR: Cimprich 10, Diviš, Faktor a Havel po 5. Pětky: 3:5. Rozhodčí: Ferreira (Něm.).