Dva ragbisté z Francie byli v Argentině zatčeni kvůli sexuálnímu napadení

„Probíhá vyšetřování. Pokud se ta fakta potvrdí, bude to velmi vážné,“ řekl na tiskové konferenci v Argentině prezident Francouzské ragbyové federace Florian Grill. „Naše myšlenky musí být s tou mladou ženou. Pokud je to pravda, jde to proti všemu, co ragby dělá, co buduje a co představuje. Nemám ale žádné informace a nemohu říct, co se stalo,“ dodal Grill.

Francie v sobotním utkání v Mendoze porazila domácí Argentinu 28:13 a oba později zatčení hráči Jegou a Auradou si v něm odbyli reprezentační debut. Ve středu se Francie střetne v Montevideu s domácí Uruguayí a poté se vrátí do Argentiny na další duel v sobotu v Buenos Aires.

V neděli francouzský svaz poslal domů ragbistu Toulonu Jamineta, jenž podle agentury AP uvedl v později smazaném videu na instagramu: „První Arab, na kterého narazím, ode mě dostane hlavičku.“ Za vyjádření se následně omluvil.