Ragbisté Říčan porazili Tatru Smíchov mají devátý extraligový titul

„Vidím dva základní důvody, proč jsme vyhráli. Dobře jsme bránili a pohlídali jsme si standardní situace,“ řekl po utkání říčanský trenér Miroslav Němeček.

Domácí se utrhli soupeři v závěru prvního poločasu po úvodní pětce zápasu, kterou položil domácí Lukáš Chytil. Po přestávce se Říčany dostaly do vedení 19:3 a získaly výraznou převahu.

„Máme hodně mladé hráče. Tato dynastie bude podle mě dominovat české extralize dalších několik let. Liga se teď před námi bude třást,“ věří Němeček.

Smíchovský kouč Jan Oswald netajil zklamání. „Mrzí mě to dost. V první půli jsme drželi krok, pořád jsem věřil, že to dáme,“ uvedl a ocenil výkon říčanské útokové spojky Jihoafričana Tristana Horaka. „Je to excelentní hráč, ten do extraligy snad ani nepatří,“ prohlásil trenér Tatry.