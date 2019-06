Čeští ragbisté vyzvou vyslance z Nového Zélandu. Diváky potěší Haka

Česko versus New Zealand Ambassador’s XV 16. června 2018: Česko - New Zealand Ambassador’s XV 23:15 (14:5)

Body: Petr Čížek 18, Martin Kovář 5 - Amstrong, Horrocks a Burrows po 5. Pětky: 1:3. Rozhodčí: Hollins Fergas (Skotsko). Diváků: 3500. 17. června 2017: Česko - New Zealand Ambassador´s XV 0:38 (0:24)

Body: Sampson 15, Mc Gahan 8, Solomon, O´Sullivan a Lott po 5. Pětky 0:6. Rozhodčí: Staurt Baylan (Německo). Diváků: 3000. 25. června 2016: Česko - New Zealand Ambassador´s XV 13:30 (10:10)

Body: Jursík 8, Pantůček 5 - Mitch 10, Nightingale, Armstrong, Holden a Samson po 5. Pětky: 1:4. Rozhodčí: Brown (Skotsko). Diváků: 3500. 13. června 2015: Česko - Ambassador's XV 32:36 (13:29)

Body Česko: Pantůček 8, Kutil, Hruška, Loutocký a Martin Kovář po 5, Petr Čížek 4. Pětky: 5:5. Rozhodčí: Lenne (Belgie). Dváků 3000.