Budějovičtí ragbisté mají po sezoně a plánují nové hřiště

Teď ještě domlouvají pár přátelských zápasů, aby si prodloužili sezonu. Hlavně už myslí na tu další a snaží se hledat do týmu nové hráče. „Letošní ročník byl velmi dobrý hlavně na jaře, kdy se nám hodně dařilo. Také proto jsme postoupili do nadstavby, ale dál na play off o extraligu už to nebylo. Někteří hráči nám stárnou, další jsou třeba hodně zaneprázdnění, a tak se také snažíme přilákat nové tváře. Věříme, že zájem stoupne i díky mistrovství světa, které se právě hraje,“ zmiňuje Petr Klíma, předseda Rugby Clubu České Budějovice (RC ČB).

Ten naplno funguje od roku 2012 a už v roce 2013 postoupil do II. ligy a druhou nejvyšší soutěž hraje dodnes. Po základní části skončil na čtvrtém místě v osmičlenné tabulce a tím si zajistil ještě účast v nadstavbové části.

Ragbisté trénují na hřišti u ZŠ Bezdrevská na sídlišti Vltava vždy v úterý a ve čtvrtek od 17.30 hodin. „Kdo má zájem, ať neváhá a určitě přijde mezi nás. Je jedno, jak kdo vypadá, pro každého jde najít v ragby místo na hřišti. Ještě plánujeme i nějaké propagační akce spojené s náborem,“ pokračuje dále Klíma.

Podle něj je zásadní především fyzická příprava, subtilnější postavy, rychlejší a mrštnější hráči jsou pak většinou v útoku. Ti podsaditější a silovější typy, či starší a zkušení postupně zamíří třeba do roje. „Nejstaršímu hráči u nás je nyní 46 let. Ale není to úplně o věku. Pokud je dobře připravený a má natrénováno, tak to zvládne. Tělo zkrátka musí být připravené na souboje,“ vysvětluje předseda RC ČB.

Ideál je až 45 hráčů

V týmu mužů má nyní k dispozici přibližně 30 hráčů. „Jenže někdo má třeba v době utkání službu v práci a nemůže, jiný je zraněný a podobně. Proto by bylo fajn, kdyby nás bylo tak 40 až 45. Čím je kádr širší, tím je snadnější udělat sestavu a nechat i někoho odpočinout, když není v plné síle,“ konstatuje Klíma.

Je ale spokojený, že se postupně daří zapracovávat hráče z mládežnických družstev, kteří už jim dorůstají pro A tým. „To je samozřejmě ta nejlepší varianta,“ zdůrazňuje.

Bývalé škvárové hřiště v Suchém Vrbném . Ragbisté Českých Budějovic se ho chystají zrekonstruovat.

Jeho, trenéra, ale i celé mužstvo hodně potěšil poslední domácí zápas proti Havířovu a vysoká výhra. „Trenér to ohodnotil tak, že jsme hráli nejlepší zápas letošního roku. Havířov nás předtím opakovaně porazil, i když ne tak velkým rozdílem. Takže bylo příjemné mu to oplatit, aby také okusili, jaké to je, jet takovou dálku přes celou republiku domů s porážkou, a tentokrát ještě navíc s takovým nákladem,“ hodnotí s úsměvem.

Budějovičtí ragbisté nyní ještě dojednávají pár přátelských utkání, aby jim sezona nekončila tak brzy. Možná to bude i se soupeřem ze zahraničí. A mezitím se také dál snaží pracovat na vybudování vlastního hřiště.

Od města dostali loni na 12 let do nájmu prostor bývalého fotbalového hřiště v Suchém Vrbném u sportovního areálu Lokomotivy, které zatím obhospodařují hlavně vlastními silami, ale na trénování a zápasy to ještě není. „Pracujeme na projektové dokumentaci na rekonstrukci a chceme ještě letos podat žádost o dotaci na ministerstvo školství. To je v podstatě jediná možnost, jak získat dostatek peněz na vybudování potřebného zázemí. Samozřejmě budeme rádi, když nám s tím pomůže třeba i město,“ dodává Petr Klíma.