Sto let českého ragby. První zápas řídil v Brně Sekora, jeho odkaz žije dodnes

Přesně před sto lety, 9. května 1926, se v Brně odehrál první ragbyový zápas na území Československa. Tehdy se v brněnských Pisárkách střetly týmy SK Moravská Slavie Brno a AFK Žižka Brno. Z výhry 31:17 se radovala Slavie.

Článek v Lidových novinách z roku 1926 o prvním utkání rugby v Brně. | foto: Lidové noviny / Národní digitální knihovna

Dnes v nejvyšší domácí soutěži hrají dva jihomoravské celky – RC Dragon Brno a JIMI RC Vyškov. „Tenkrát se hrálo klasické patnáctkové ragby. Sedmičkové, dnes olympijské ragby, ještě neexistovalo,“ vysvětluje Petr Giacintov, bývalý hráč RC Dragon Brno a československý reprezentant.

První zápas měl ještě jednu symbolickou roli – jako rozhodčí utkání řídil muž, který ragby do Česka přivezl, rodák z Králova Pole Ondřej Sekora.

Ondřej Sekora, dnes známý především jako spisovatel, jenž stvořil Ferdu Mravence, byl zakladatelskou postavou českého ragby.

„Ragby přivezl z Francie, přeložil pravidla do češtiny a vymyslel české názvosloví, které používáme dodnes. Byl rozhodčím i trenérem u úplně prvních zápasů a jeho jazykový odkaz je pořád živý,“ říká Giacintov.

„Vytvořil svébytné české pojmy, které k ragby přenesly kus české kultury a zpřístupnily ho domácím hráčům,“ dodává.

Pojmy jako rojník nebo mlýn jsou dodnes standardem.

Sekorova sportovní stopa je stále viditelná i v regionu. „Máme stadion pojmenovaný po Ondřeji Sekorovi, zakladateli českého ragby,“ potvrzuje Petr Holeček, prezident Ragby Bystrc.

Ještě výraznější ragbyovou stopu zanechal v jiném jihomoravském městě. „Sekora studoval na gymnáziu ve Vyškově a prakticky nastartoval vznik vyškovského ragby. Přivedl ke hře dva studenty gymnázia a ti pak u nás založili klub,“ vysvětluje Jiří Klement, prezident vyškovského ragby.

Poválečná obnova a ragbyové klany

Poválečnou éru odstartoval Sokol Brno I, z něhož se později vyvinul dnešní RC Dragon Brno. „Ustavující schůze proběhla 14. února 1946, symbolicky na Valentýna,“ popisuje Giacintov historii nejstaršího aktivního brněnského ragbyového klubu.

Rozvoj ragby v 50. letech přibrzdila politika. „Po válce se ragby začalo hezky rozvíjet v celém Československu, hodně v armádě. Pak ale přišli funkcionáři, kteří ho označili za buržoazní a nevhodný sport, v armádě ho prakticky zlikvidovali,“ vzpomíná Giacintov.

Přesto se na jižní Moravě ragby uchytilo natolik, že některé rodiny sport provozovaly po generace. „My jsme s otcem výjimeční tím, že každý z nás vyhrál titul jako hráč v jiné době,“ říká hrdě.

Jeho otec vyhrál titul v roce 1965, on sám v roce 2000, po návratu z Francie. Právě v éře komunistického Československa se jihomoravské ragby pyšnilo největšími úspěchy. Brňané titul získali v letech 1950 a 1965, Vyškov zase mezi lety 1974–1994 ovládl tuzemskou nejvyšší soutěž dvanáctkrát, poslední titul potom přidal před deseti lety.

Giacintov má v brněnském ragby ještě jeden primát. „Jsem prvním hráčem z Brna, který odešel do zahraničí,“ vzpomíná na odchod do francouzského Avignonu v roce 1989. „Začal jsem povolení vyřizovat v lednu 1989 a trvalo to až do listopadu. Nakonec mi odchod povolili 15. listopadu, dva dny nato padl režim,“ popisuje byrokracii posledního roku komunismu.

Dragon slavil 80, unie stovku

Letošní rok je pro brněnské ragby dvojnásob výjimečný. RC Dragon Brno nedávno oslavil 80 let od svého poválečného založení.

„Oslavy proběhly od 30. dubna do 2. května a trvaly tři dny,“ říká Jan Hlaváč, prezident klubu.

Zatímco Dragon slavil klubové výročí, Česká ragbyová unie organizovala celostátní oslavy 100 let. „Nejde o to, že by si každý ‚hrál na svém písečku‘. Kluby připomínají vlastní historii, ale nad tím je nadklubová úroveň, kde sto let slavíme společně,“ vysvětluje Jiří Klement z výkonného výboru unie.

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

