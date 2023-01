Ragbistou roku je poprvé cizinec, Jihoafričan Horak z Říčan

Ragbistou roku v olympijských sedmičkách se stal Adam Miřácký ze Slavie Praha. Nejlepším reprezentačním trenérem byl vyhlášen Vít Chalupa, kouč ženské sedmičkové reprezentace. Klubovým trenérem je Miroslav Němeček z mistrovských Říčan.

Do Síně slávy České rugbyové unie byl uveden Jiří Skall starší, jenž byl v roce 1972 vyhlášen prvním ragbistou roku.

Do Síně slávy vstoupil také in memoriam Ondřej Sekora. Někdejší sportovní redaktor, ilustrátor a tvůrce Ferdy Mravence zpropagoval v polovině dvacátých let minulého století ragby v Československu. Přivezl a přeložil pravidla, stal se trenérem i rozhodčím a v roce 1926 uspořádal první tuzemský ragbyový zápas.