Kouč fenomenálního Malinina: Závodí jen sám se sebou. V Praze ukáže, co dovede

Po putování z Washingtonu přistál v Praze v neděli před polednem, na letišti odpověděl na dvě otázky (vždy jen „Ano“), rozdal pár autogramů a s hlavou skrytou pod kapucí pospíchal do hotelu. Úterní polední trénink vypustil. Jeho reprezentační kolegyně Amber Glennová pro změnu ve 13 hodin dorazila v polospánku na losování soutěže žen a hlásila: „Právě jsem se vzbudila.“
Nejslavnější krasobruslař současnosti tak poprvé vyjel na pražský led až v osm hodin večer. Jeho kouč Rafael Arutjuňan mezitím na tréninku pečoval o svou další žačku, Kazašku Samodělkinovou.
Poté poskytl 68letý Armén, žijící od roku 2000 ve Spojených státech, rozhovor pro iDNES Premium.