V Praze mi chybí atmosféra, vzpomíná futsalista Záruba na Tango

Na další návrat do arény, v níž začínal svoji kariéru, se těší i brněnský rodák Radim Záruba. Odchovanec zdejšího Tanga na své první futsalové krůčky rád vzpomíná. „Ve třinácti jsem začínal a díky trenérovi Marianu Berkymu jsem už v patnácti mohl nakouknout do velkého futsalu. To mě nastartovalo v kariéře. Bylo skvělé jako Brňák začínat v Brně,“ připomíná Záruba svou úvodní sezonu 2014/15.



Tango tehdy zahajovalo útok na přední příčky a procházelo mírnou přestavbou. „Když jsem začínal, tým byl na úplně jiné úrovni než dnes. Byli tu starší a zkušení hráči. Pak se přivedli reprezentanti Michal Kovács, Michal Seidler. Bylo to tu na profesionální bázi, a tak na to můžu vzpomínat jen v dobrém,“ přemáhá univerzála nostalgie.

Sen o titulu tehdy překazila dominantní Chrudim, která nejvyšší soutěži vládla jedenáct let – až do loňska, kdy ji prvenství sebrala pražská Sparta. „Chrudim se tehdy porazit dala, ale nedokázali jsme ji porážet. Kdybychom spolu zůstali ještě rok nebo dva a doplnili tým třeba o jednoho hráče, tak by to mohlo být v té další sezoně jiné. Ale to už bohužel nezjistíme,“ lituje Záruba.

Přestoupil tedy k rivalovi do Chrudimi, s kterou získal ligový titul. Vyzkoušel si i slovenskou ligu, v níž se Slovanem Bratislava taktéž triumfoval. Nyní hájí barvy Slavie Praha, kde začal pěti góly hned ve svém prvním utkání. Chybí mu zde však brněnská atmosféra. „My jsme měli domluvený kotel s bubeníky na každý zápas. To byla radost hrát. Chodilo kolem pěti set lidí a to pak atmosféra v hale vypadá úplně jinak. To teď na Slavii není,“ srovnává Záruba.

Současný kapitán reprezentace Michal Seidler jej nominuje na svého následovníka v zisku „Visegrádské koruny“, k níž Zárubovi chybí maďarský a polský titul. „Nebráním se tomu, záleží na nabídce. Když by se ale naskytla možnost, rád bych spíš zkusil Itálii, nebo Španělsko,“ sní o zahraničních angažmá 25letý střelec.