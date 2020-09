Tým je na prvním místě, tvrdí Košťál, nová hvězda Pedagogu

Takový hráč v jihočeském pingpongovém klubu ještě nehrál. Českobudějovický Pedagog po historickém postupu do první ligy zlákal velkou českou hvězdu - Radka Košťála.



A sezonu s ním v sestavě zahájil výborně. Doma porazil silné jihomoravské celky - Hustopeče 10:7 a Brno 10:5. „Je to famózní začátek. Původně bych byl spokojený, kdybychom urvali alespoň nějaký bod. A my dvakrát vyhráli. Bojovali jsme jako tým, je to společná práce všech,“ chválí 46letý hráč.

Zejména první utkání nejlepšímu jihočeskému klubu vyšlo. Po slavnostním úvodu domácí celý zápas vedli a nakonec brali tři body. Pedagog hnala necelá stovka fanoušků.

„Mockrát jsem v kariéře nezažil lepší atmosféru. Když přijde 500 lidí, tak vytvoří kotel. Ale tady byla necelá stovka fanoušků a neskutečně nás podporovali. Navíc i tým moc chtěl, takže se hrálo skvěle. Už dříve jsem slyšel, že se v Budějovicích nevyhrává. A teď už sám vím, proč tomu tak je,“ usměje se zkušený stolní tenista.

Košťál přitom s Hustopečemi vůbec neměl nastoupit. „Měl jsem velké problémy se zády. Týden před zápasem jsem se nemohl ani hnout. Během pár dní se to zlepšilo, dostával jsem každý den injekce. Šel jsem přes bolest. Když si ale stoupnu za stůl, tak nedám míček zadarmo. A i po průběhu zápasu bych byl hodně zklamaný, kdybychom nevyhráli,“ hodnotí.

Šest výher a jedna prohra

Letní posila by měla přispět k základnímu cíli prvoligového nováčka. „Chceme se zachránit. Kdyby se dařilo, proč nehrát výš. Sice jsme výborně začali, ale pořád máme celou sezonu před sebou. Navíc výsledky může kvůli covidu ovlivnit řada faktorů,“ uvědomuje si.

Radek Košťál zvládl i se zdravotními problémy víkend s bilancí šesti výher a jedné prohry. A osobnost českého stolního tenisu už dobře ví, že se proti němu chce každý vytáhnout. „Dříve to říkal Petr Korbel, který když jako dvacítka na světě někam přijel, tak ho každý chtěl porazit. Každé mistrovství republiky bylo takovým honem na zajíce. Tehdy jsem to moc nebral, ale dnes bych mu dal za pravdu. Každý proti mně hraje na hranici možností, riskuje. O to je to pro mě těžší,“ přiznává trojnásobný mistr republiky.

Nyní už se havířovský rodák věnuje i trénování. Když se ale soustředil pouze na vlastní kariéru, dosahoval velkých úspěchů - mistrovství republiky ve dvouhře mužů vyhrál třikrát, šestkrát se stal mistrem extraligy, získal čtyři medaile z juniorského mistrovství Evropy, zahrál si na evropském i světovém šampionátu dospělých. „Jsou to krásné vzpomínky,“ přikývne.

V čínské Šanghaji v roce 2005 si na mistrovství světa zahrál v národních barvách společně s Markem Kláskem první kolo čtyřhry proti slavné švédské dvojici Jan-Ove Waldner - Jörgen Persson. „Jedinečný zážitek. To jsou bozi tohoto sportu. Až mě mrzí, že některé děti hrají ping-pong na slušné úrovni, ale takové legendy neznají,“ míní.

Na úspěšném juniorském mistrovství Evropy porazil Košťál dalšího pingpongového velikána Bělorusa Vladimira Samsonova. „Bylo mi tehdy 14 let, on byl o rok mladší. Už tehdy se o něm říkalo, že je to zlaté dítě. Ale ve čtvrtfinále jsem ho zdolal a získal cennou medaili. Pak se z něj stal velký hráč,“ vzpomíná.

Radek Košťál v dresu Pedagogu České Budějovice

Zapadnout by neměla ani Košťálova úctyhodná bilance, kdy v české extralize zapsal v letech 2015 a 2016 celkem 44 výher v řadě. „Byla to i shoda okolností. Tehdy jsem často dělal sparing mladším hráčům a byl jsem pořád na stole. Cítil jsem obrovskou jistotu. Vyhrávali jsme a ze začátku to člověk ani nevnímá. Ale pak si začne tak věřit, že přicházela jedna výhra za druhou. Hlava dělá v ping-pongu hrozně moc,“ uznává.

Vybrat z takového výčtu úspěchů ten nejvýraznější, to není jen tak. Opora Pedagogu si však zřejmě nejvíc cení ještě jiného výsledku. „Na jednom z turnajů dnešních Pro tour v Polsku jsem byl třetí ve dvouhře a porazil tři špičkové hráče z top třiceti na světě,“ zmiňuje.

Všechny individuální triumfy u Radka Košťála přebíjí týmové úspěchy. „Když jdeme všichni za společným cílem, tak je pak jedno, jestli je to titul, či záchrana. To je pro mě nejcennější,“ zdůrazňuje.