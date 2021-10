Proč prestiž Velké pardubické upadá. Trenér Holčák o obhajobě i úbytku financí

„Je mu sice třináct, ale pořád je nachystaný velmi dobře,“ říká.

Dnes odpoledne na žokeje čeká tradičně 6 900 metrů dlouhá steeplechase s 31 překážkami. Jen ty překážky nejslavnějšího domácího dostihu už nevzbuzují takový respekt. I obávaný Taxisův příkop byl před letošním ročníkem upravený pro větší bezpečnost koní. Do dostihu se jich vydá pouze 18, kromě slovenských žádný ze zahraničí.

A poslední věc. Podruhé za sebou se Velká pardubická pojede o tři miliony korun, tedy o dva miliony méně, než jaká byla dotace před koronavirovou pandemií. Prestiž nejslavnějšího českého dostihu upadá.

Kdyby se Hegnusovi povedlo triumf obhájit, majiteli by vydělal 1,2 milionu. Dotace dostihu jsou tři miliony korun proti dřívějším pěti. Co s dostihem dělá už druhý rok po sobě značně sražená dotace?

Určitě ho to degraduje skoro až na normální provozní dostih. Říkat dneska, že je Velká pardubická nejtěžší dostih v Evropě nebo že je to významný evropský dostih, to už vážně neplatí. Místo aby se dotace navyšovaly, ony se snižují. Už dříve byly prize money pro cizí účastníky nezajímavé, co teď? V Anglii a Francii se za tohle běhají trochu lepší dostihy, ale rozhodně ne ty významné. Jezdit k nám za tyhle peníze je pro ně nezajímavé.