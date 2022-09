České veslařky zatím na MS na postup do semifinále nedosáhly

Nejblíže k postupu měly Flamíková s Novotníková, které ještě v polovině trati vedly a na metě 1500 metrů byly třetí. Poté je však předjely Chorvatky Josipa a Ivana Jurkovičovy a Češky obsadily čtvrté místo, první nepostupové.

„Chtěly jsme jet vše vyrovnaně a uvidělo by se, co se stane v závěru. To se nám povedlo, ale asi nám došly síly. V poslední pětistovce ony začaly nastupovat a my jsme to neodchytly,“ uvedla Novotníková pro Českou televizi. „V opravné jízdě to budeme muset zvládnout lépe,“ doplnila Flamíková.

Čtvrté místo obsadily i Neuhortová s Činkovou, které však do semifinále mohlo posunout pouze vítězství. Prokešová s Nedělovou do MS vstoupily pátým místem.

Zkušební závod dnes absolvovali Milan Viktora a Jiří Kopáč na dvojce bez kormidelníka lehkých vah, kteří s ohledem na jen šest přihlášených posádek mají jistou účast v pátečním finále. Viktora s Kopáčem byli třetí, Egypťané a Američané však rozjížďku viditelně vypustili.

„Jízda nám napověděla, že na tom nejsme vůbec špatně. Uvidíme, jak to dopadne v pátek. Můžeme skončit první, ale taky šestí. Dnes o tolik nešlo,“ řekl Kopáč. „Teď si dáme pár rychlejších tréninků, odpočineme si a budeme se snažit držet spíše v teple, protože tady (na kanále) je opravdu chladno,“ dodal Viktora pro ČT.

Dnes se v Račicích představí ještě dalších šest českých posádek. Úvodní rozjížďky čekají párové čtyřky mužů i žen a čtyřku bez kormidelníka, opravy poté skifaře Jana Potůčka, Lenku Antošovou a dvojku bez kormidelníka Jan Chládek, Adam Kulhánek.