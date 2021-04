Slavnou Velkou národní poprvé vyhrála žena, Rachael Blackmoreová

Rachael Blackmoreová ovládla jako první žena liverpoolskou Velkou národní. Jedenatřicetiletá irská žokejka vyhrála slavnou steeplechase v sedle Minella Times po skvělém závěru na posledních dvou překážkách. Za sebou v Aintree nechala outsidera Balko Des Flos s kurzem 100:1 a Any Second Now.