Dražbu o první volbu draftu vyhráli Panthers. Kterého quarterbacka vyberou?

Dalo se očekávat, že k tomu dojde. Chicago pevně věří, že dlouhodobou odpověď na nejdůležitější post v americkém fotbale má v quarterbackovi Justinu Fieldsovi. Talentovaný mladík ukázal v NFL kvalitu v běhovém útoku a dalekých pasech. Ve čtení hry a protekci míče má však limity. Vedení klubu i tak nadále věří, že on je budoucností klubu. Výměna první pozice je toho důkazem.

Zájemců bylo podle generálního manažera Ryana Polese hned několik.

„Na stole mám nabídky z různých klubů. Chci získat draftové pozice na letošní rok, ale i na další sezonu. Budujeme tým do budoucna, ne na jednu sezonu,“ řekl před necelým týdnem v show novináře Petera Kinga.

Mnozí experti mysleli, že blafuje. Někteří věřili dokonce v setrvání Bears na jedničce. „Poles je nezkušený manažer. Chce jen vytáhnout cenu nahoru. Ve skutečnosti teď moc nabídek asi nemá,“ říkal bývalý manažer Raiders, Patriots a Browns a dnes NFL expert Michael Lombardi.

C. J. Stroud se chystá na draft do NFL.

Mýlil se. Generální manažer Ryan Poles měl jasno. Kvůli výstavbě kádru na další sezonu chtěl mít vyřešenou výměnu ještě před začátkem termínu, kdy je možnost podepisovat volné agenty. 15. března se blíží a Bears mají největší prostor pod platovým stropem. I proto si v pátek podvečer s Panthers plácli.

První volba draftu 2023 se stěhuje do Caroliny za dvě volby v prvním kole, dvě v druhém kole a pětadvacetiletého wide receivera D. J. Moorea.

Koho zvolí?

Carolina má jasno v jedné věci: Po neúspěšných experimentech s Teddym Bridgewaterem, Samem Darnoldem a Bakerem Mayfieldem chtějí konečně nástupce bývalé hvězdy Cama Newtona. Na první pozici draftu si budou moci vybrat podle všeho hned ze tří quarterbacků. C. J. Stroud z Ohia je momentálně asi největším favoritem. Přesná ruka, dobré čtení hry, to jsou jeho přednosti.

Bryce Young z univerzity v Alabamě má podobně skvělá čísla, ale jeho drobná postava by mohla řadu týmů odradit.

A nebude nakonec jedničkou Anthony Richardson, objev nedávného combine draftu v Indianapolis? Fyzické parametry má neuvěřitelné. Na „měření“ mladých talentů překonal řadu quarterback rekordů, proti němu ale hovoří málo zkušeností na univerzitě. V pozici starting quarterbacka byl pouze jednu jedinou sezonu. Třináct zápasů je opravdu nízké číslo.

Z českého prostředí Quarterbackem Znojmo Knights v nejvyšší lize bude Brit Ashley Bailey, který už v Česku působil v dresu Příbram Bobcats, Hradec Králové Dragons a Prague Lions. Sezona české ligy začíná 1. dubna.

„Já bych šel cestou C. J. Strouda, je to největší jistota.V tuhle chvíli bych si ale tipl, že půjdou po Richardsonovi. Na combine uchvátil, jeho herní strop je opravdu vysoký. Když dáte tak velké množství draftových pozic, tak míříte vysoko,“ tipuje Robert Mays, autor podcastu o americkém fotbale The Athletic.

Stěžovat si nemůžou ani v Chicagu. Mladý Justin Fields v Mooreovi dostal kvalitního wide receivera. Bears se po výměně propadli na devátou pozici, kde bude ještě řada kvalitních hráčů, a hlavně mají první kolo Panthers v příští sezoně. Kdyby Fields ve své roli v sezoně neuspěl, tak bude mít vedení klubu dostatek draftové munice, aby si případně vybrali nového quarterbacka za rok. Ale nepředbíhejme.

Anthony Richardson na draft combine NFL v Indianapolis

Anthony Richardson je určitě nejvyšší risk, ale zároveň fascinující talent letošního draftu. Stroud nebo Young jsou momentálně většími favority na post jedničky. Odpověď budeme znát už 27. dubna, kdy se v Kansas City koná první kolo letošního draftu NFL. Budou Panthers nakonec spokojeni se svoji volbou a kdo z týmu si dojde pro další várku talentovaných quarterbacků pro NFL?