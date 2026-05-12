Z Prahy na školu s americkým fotbalem. Chci ukázat cestu, říká hvězda Lions

  15:55
Může být první českým hráčem amerického fotbalu s plným hráčským stipendiem na zámořské univerzitě. Wide receiver Matyáš Bílý z Prague Lions v létě odlétá do USA za svým snem. Studovat v Severní Dakotě a zároveň to s milovaným sportem dotáhnout, co nejdál. „Cestu do Ameriky jsem si vybral hlavně kvůli fotbalu,“ potvrzuje dvacetiletý český talent.

Matyáš Bílý v červeném dresu české reprezentace proti Dánsku | foto: ČAAF

Budu hrát za Minot State University. Škola mi nabídla takzvané full-ride scholarship, tedy plné sportovní stipendium. Zahrnuje školné, ubytování a stravu, v podstatě jediné, co není součástí stipendia, jsou letenky,“ přibližuje Bílý.

Jakou soutěž univerzita hraje?
Minot State působí v druhé divizi NCAA, v konferenci NSIC.

Jak probíhal proces získání stipendia?
Hlavní trenér této univerzity mě oslovil po zhlédnutí mých highlightů. Následovalo pár videohovorů, kde se kouč ujistil, že jsem pro ně ta správná volba, a nabídl mi stipendium. Řekl bych, že pro Evropany je fotbalové stipendium určitě náročnější získat než pro americké hráče, ale není to nemožné a záleží pak hlavně na vztahu s trenérem dané školy, abyste se mu zalíbil svými schopnostmi na hřišti a přesvědčil ho, že chce mít v týmu právě vás.

Je vás na univerzitě víc z Evropy?
V týmu je pouze jeden další evropský hráč, konkrétně z Velké Británie, ale na univerzitě by mělo být až kolem deset procent mezinárodních studentů.

Kdo nebo co vám nejvíc pomohlo dostat se do kontaktu s univerzitou?
Kromě mých rodičů mi s tímto procesem nejvíce pomohl Daniel Disch, bývalý head coach a současný sports director v Prague Lions. Díky jeho dlouhodobému působení v univerzitním fotbale mi mohl poskytnout cenné rady ohledně recruiting procesu a pomohl mi i při vyjednávání výše stipendia.

Bylo ve hře víc univerzit?
Zájem projevilo i pár dalších univerzit, byl jsem v kontaktu s několika trenéry, ale nakonec jsem se rozhodl podepsat právě s Minot State.

Jaké byly reakce univerzity na vaše výkony? Byly klíčové vaše zkušenosti z loňské European League of Football?
Reakce univerzity na moje výkony byly velmi pozitivní. Myslím si, že bez loňské sezony v ELF bych se k této příležitosti vůbec nedostal. ELF a hlavně změna pozice z quarterbacka na wide receivera pro mě byly klíčová rozhodnutí v cestě za univerzitním fotbalem. Pozici wide receivera hraju druhým rokem. Věřím, že budu schopen se prosadit i v americké konkurenci, ale určitě je přede mnou ještě spoustu práce a pokud chci být v college fotbalu úspěšný, budu muset své dovednosti neustále posouvat.

Myslíte, že nově vznikající soutěž European Football Alliance (EFA) otevírá možnosti mladým hráčům vydat se podobnou cestou?
Určitě ano. Na evropské hráče přece jen nahlížejí američtí trenéři trochu jinak, zvláště pak na hráče z menších zemí jako Česká republika. Proto je důležité ukázat, co v sobě člověk má, a kde jinde to ukázat než na nejvyšší úrovni, co se v Evropě dá hrát.

Jaký harmonogram vás teď čeká?
V následujících měsících mě čeká spoustu práce a tvrdé dřiny, jelikož v polovině léta odlétám. Je důležité, abych rovnou do letního training campu naskočil v plné formě.

Jaký obor budete na univerzitě studovat? Máte představu, jak těžké bude se adaptovat na studium vedle fotbalu?
Konkrétní obor jsem si ještě nevybral, ale věřím, že skloubit fotbal a studium nebude příliš náročné a že po pár týdnech si na ten režim navyknu.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

