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Podpora nereflektuje inflaci. Sportovním klubům chybí peníze, hlavně ty na trenéry

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  10:29
Více než polovina sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek peněz na činnost. Vyplývá to z průzkumu České unie sportu. Zapojilo se do něj 2331 sportovních spolků z celé České republiky. Zásadní problém pro ně představuje financování kvalifikovaných trenérů, na tento účel nemá dostatek prostředků 80 procent respondentů.

Předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Jan Boháč. | foto: Profimedia.cz

Finanční situace klubů je obdobná jako před dvěma lety, kdy se tento rozsáhlý průzkum uskutečnil naposledy. Nepokračuje tak zlepšení, které nastalo před šesti lety. Tehdy mezi lety 2020 a 2021 klesl podíl klubů nespokojených se svou finanční situací z 52 na 30 procent.

Souviselo to se zavedením dotačního programu Můj klub určeného na přímou podporu organizovaného sportování dětí a mládeže. Navíc fungoval program Provoz a údržba, který pomáhal klubům se správou jejich sportovišť.

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Návrat problémů podle ČUS způsobilo, že podpora se navzdory inflaci nijak výrazně nezvýšila a samostatný program na provoz zanikl. „Data nám jasně ukazují, že když stát cíleně podpořil sportovní kluby, jejich situace se zlepšila. Rok 2021 byl důkazem, že přímá podpora základních článků sportu funguje. Jenže zapůsobila rekordní inflace, dramatický růst cen energií i dalších nákladů a podpora klubů tomuto vývoji neodpovídala. Program Můj klub zůstal v podstatě na stejné úrovni a samostatná podpora provozu sportovišť zmizela úplně. Není proto překvapivé, že se situace klubů po několika letech vrátila zpět,“ uvedl předseda ČUS Jan Boháč.

Kritická je situace ohledně trenérů. Jen pětina klubů odpověděla „ano“ nebo „spíše ano“ na otázku, zda mají dostatek peněz na odměňování kvalifikovaných trenérů. Drtivá většina klubů a jednot tak nemá prostředky na lidi, kteří vedou zejména děti a mládež ke sportu.

Do průzkumu se zapojily různé kluby od malých, které mají pod 50 členů, po ty největší s více než 500 členy. V některých se provozuje jen jeden sport, jiné jsou multisportovní. Problémy ale mají obdobné. „Stejné potíže řeší malé oddíly na vesnicích i velké víceodvětvové organizace ve městech. Nedostatek financí se stal společným jmenovatelem českého organizovaného sportu,“ upozornil Boháč.

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ČUS v reakci na výsledky průzkumu volá po navýšení objemu finančních prostředků v programu Můj klub na minimálně 2,5 miliardy korun ročně. Loni Národní sportovní agentura rozdělila v tomto programu 1,5 miliardy korun, letos by to mělo být 1,7 miliardy.

„Od roku 2021 čelily sportovní kluby rekordní inflaci, výraznému růstu cen energií, vyšším mzdovým nákladům, zdražení sportovního vybavení i rostoucím nájmům sportovišť. Reálná hodnota podpory tak ve skutečnosti klesla. Pokud chceme zachovat dostupnost organizovaného sportu pro děti a mládež, musí se výše programu Můj klub těmto změnám přizpůsobit,“ prohlásil Boháč.

Stát by měl podle ČUS také nově řešit, jak pomoci sportovním spolkům s provozem a obnovou sportovišť, které vlastní.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Klugmanová vs. ValentováTenis - - 22. 6. 2026:Klugmanová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
22. 6. 12:00
  • 3.30
  • -
  • 1.32
Compagnucci vs. MrvaTenis - - 22. 6. 2026:Compagnucci vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
22. 6. 12:30
  • 2.89
  • -
  • 1.35
Tobón vs. KrumichTenis - - 22. 6. 2026:Tobón vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
22. 6. 13:00
  • 2.35
  • -
  • 1.52
Gentzsch vs. KolářTenis - - 22. 6. 2026:Gentzsch vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
22. 6. 16:30
  • 1.48
  • -
  • 2.46
Argentina vs. RakouskoFotbal - Skupina J - 22. 6. 2026:Argentina vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
22. 6. 19:00
  • 1.47
  • 4.48
  • 7.73
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