Program SP v rychlobruslení v sezoně 2026/27
|Zastávka
|Datum
|Program disciplín
|Peking (Čína)
|13.–15. listopadu 2026
|3000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž/M; 500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; stíhací závod družstev Ž/M, 500 m Ž/M, hromadný start Ž/M
|Obihiro (Japonsko)
|20.–22. listopadu 2026
|1000 m Ž/M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; stíhací závod družstev Ž/M, 500 m Ž/M, smíšená štafeta
|Heerenveen (Nizozemsko)
|4.–6. prosince 2026
|5000 m Ž, 1500 m M, 1000 m Ž; 10 000 m M, 1500 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž/M, hromadný start Ž/M, smíšená štafeta
|Stavanger (Norsko)
|11.–13. prosince 2026
|500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; 1000 m Ž/M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž/M, hromadný start Ž/M, týmový sprint Ž/M
|Salt Lake City (USA)
|29.–31. ledna 2027
|500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; 3000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž/M; týmový sprint Ž/M, hromadný start Ž/M, smíšená štafeta
|Calgary (Kanada)
|5.–7. února 2027
|1000 m Ž/M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; stíhací závod družstev Ž/M, týmový sprint Ž/M, hromadný start Ž/M
Světový pohár v rychlobruslení 2026/27 zavítá do šesti zem. První dvě zastávky hostí Peking a Obihiro, v prosinci se závodníci přesunou do Heerenveenu a Stavangeru. Seriál vyvrcholí na přelomu ledna a února dvěma podniky v Severní Americe, konkrétně v americkém Salt Lake City a kanadském Calgary.
Na závěr sezony čeká rychlobruslaře mistrovství světa, které se uskuteční od 25. do 28. února 2027 v Pekingu. Ještě předtím proběhne od 8. do 10. ledna evropský šampionát v nizozemském Heerenveenu.
Češi na startu SP v rychlobruslení
Hlavní českou nadějí v nové sezoně Světového poháru bude Metoděj Jílek. Dvacetiletý rychlobruslař získal na olympijských hrách 2026 zlatou a stříbrnou medaili a v předchozím ročníku ovládl celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích.
Česká reprezentace vstupuje do sezony bez Martiny Sáblíkové, která po ukončení závodní kariéry působí jako asistentka trenéra Petra Nováka. Jílek se nadále připravuje pod vedením novozélandského kouče Kalona Dobbina.
Nadcházející sezonu vynechá Nikola Zdráhalová, která přerušila kariéru a plánuje návrat s výhledem na olympijské hry 2030. O nominaci dalších českých rychlobruslařů na úvodní závody Světového poháru rozhodnou výsledky domácího šampionátu v německém Inzellu.
Kde sledovat závody SP v rychlobruslení
Přenosy ze Světového poháru v rychlobruslení najdete na programu ČT sport. Online vysílání nabídne také platforma ČT sport Plus.
Jak se udělují body za umístění v závodech SP
Ve Světovém poháru v rychlobruslení jsou závodníci podle výkonnosti rozděleni do divizí A a B. Za umístění v jednotlivých závodech získávají body, jejichž součet určuje celkové pořadí v příslušné disciplíně. Bodové zisky se liší podle disciplíny, jak ukazuje následující tabulka pro deset nejlepších závodníků.
Bodování SP v rychlobruslení 2026/27
|Umístění
|500 m
|1000/1500 m
|Dlouhé tratě
|Hromadný start
|1.
|60
|90
|90
|108
|2.
|54
|81
|81
|97
|3.
|48
|72
|72
|86
|4.
|43
|65
|65
|77
|5.
|40
|60
|60
|72
|6.
|38
|57
|57
|68
|7.
|36
|54
|54
|65
|8.
|34
|51
|51
|61
|9.
|32
|48
|48
|58
|10.
|31
|47
|47
|56
Výsledky minulé sezony SP v rychlobruslení 2025/26
Metoděj Jílek vyhrál celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. Se 264 body skončil před Sanderem Eitrem a Timothym Loubineauem, kteří získali shodně 253 bodů. V závodech s hromadným startem obsadil čtvrté místo.
|Disciplína
|Muži – vítěz
|Ženy – vítězka
|500 m
|Jordan Stolz (USA)
|Femke Koková (NED)
|1000 m
|Jordan Stolz (USA)
|Femke Koková (NED)
|1500 m
|Jordan Stolz (USA)
|Miho Takagiová (JPN)
|Dlouhé tratě
|Metoděj Jílek (CZE)
|Ragne Wiklundová (NOR)
|Hromadný start
|Jorrit Bergsma (NED)
|Mia Manganellová (USA)