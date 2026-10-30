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Program Světového poháru v rychlobruslení v sezoně 2026/27. Kdy jede Jílek?

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  9:52

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji. | foto: Reuters

Světový pohár v rychlobruslení 2026/27 nabídne šest závodních víkendů. Seriál odstartuje v listopadu v čínském Pekingu a vyvrcholí začátkem února v kanadském Calgary. Mezi českými reprezentanty bude pozornost patřit především Metoději Jílkovi. Podívejte se na kompletní kalendář závodů, informace o televizních přenosech, bodování a výsledky předchozí sezony.

Program SP v rychlobruslení v sezoně 2026/27

ZastávkaDatumProgram disciplín
Peking (Čína)13.–15. listopadu 20263000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž/M; 500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; stíhací závod družstev Ž/M, 500 m Ž/M, hromadný start Ž/M
Obihiro (Japonsko)20.–22. listopadu 20261000 m Ž/M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; stíhací závod družstev Ž/M, 500 m Ž/M, smíšená štafeta
Heerenveen (Nizozemsko)4.–6. prosince 20265000 m Ž, 1500 m M, 1000 m Ž; 10 000 m M, 1500 m Ž, 1000 m M; 500 m Ž/M, hromadný start Ž/M, smíšená štafeta
Stavanger (Norsko)11.–13. prosince 2026500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; 1000 m Ž/M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž/M, hromadný start Ž/M, týmový sprint Ž/M
Salt Lake City (USA)29.–31. ledna 2027500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; 3000 m Ž, 5000 m M, 1000 m Ž/M; týmový sprint Ž/M, hromadný start Ž/M, smíšená štafeta
Calgary (Kanada)5.–7. února 20271000 m Ž/M, 3000 m Ž, 5000 m M; 500 m Ž/M, 1500 m Ž/M; stíhací závod družstev Ž/M, týmový sprint Ž/M, hromadný start Ž/M

Světový pohár v rychlobruslení 2026/27 zavítá do šesti zem. První dvě zastávky hostí Peking a Obihiro, v prosinci se závodníci přesunou do Heerenveenu a Stavangeru. Seriál vyvrcholí na přelomu ledna a února dvěma podniky v Severní Americe, konkrétně v americkém Salt Lake City a kanadském Calgary.

Na závěr sezony čeká rychlobruslaře mistrovství světa, které se uskuteční od 25. do 28. února 2027 v Pekingu. Ještě předtím proběhne od 8. do 10. ledna evropský šampionát v nizozemském Heerenveenu.

Češi na startu SP v rychlobruslení

Hlavní českou nadějí v nové sezoně Světového poháru bude Metoděj Jílek. Dvacetiletý rychlobruslař získal na olympijských hrách 2026 zlatou a stříbrnou medaili a v předchozím ročníku ovládl celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích.

Česká reprezentace vstupuje do sezony bez Martiny Sáblíkové, která po ukončení závodní kariéry působí jako asistentka trenéra Petra Nováka. Jílek se nadále připravuje pod vedením novozélandského kouče Kalona Dobbina.

Nadcházející sezonu vynechá Nikola Zdráhalová, která přerušila kariéru a plánuje návrat s výhledem na olympijské hry 2030. O nominaci dalších českých rychlobruslařů na úvodní závody Světového poháru rozhodnou výsledky domácího šampionátu v německém Inzellu.

Kde sledovat závody SP v rychlobruslení

Přenosy ze Světového poháru v rychlobruslení najdete na programu ČT sport. Online vysílání nabídne také platforma ČT sport Plus.

Jak se udělují body za umístění v závodech SP

Ve Světovém poháru v rychlobruslení jsou závodníci podle výkonnosti rozděleni do divizí A a B. Za umístění v jednotlivých závodech získávají body, jejichž součet určuje celkové pořadí v příslušné disciplíně. Bodové zisky se liší podle disciplíny, jak ukazuje následující tabulka pro deset nejlepších závodníků.

Bodování SP v rychlobruslení 2026/27

Umístění500 m1000/1500 mDlouhé tratěHromadný start
1.609090108
2.54818197
3.48727286
4.43656577
5.40606072
6.38575768
7.36545465
8.34515161
9.32484858
10.31474756

Výsledky minulé sezony SP v rychlobruslení 2025/26

Metoděj Jílek vyhrál celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. Se 264 body skončil před Sanderem Eitrem a Timothym Loubineauem, kteří získali shodně 253 bodů. V závodech s hromadným startem obsadil čtvrté místo.

Konečné pořadí individuálních disciplín, sezona 2025/26
DisciplínaMuži – vítězŽeny – vítězka
500 mJordan Stolz (USA)Femke Koková (NED)
1000 mJordan Stolz (USA)Femke Koková (NED)
1500 mJordan Stolz (USA)Miho Takagiová (JPN)
Dlouhé tratěMetoděj Jílek (CZE)Ragne Wiklundová (NOR)
Hromadný startJorrit Bergsma (NED)Mia Manganellová (USA)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Vlašim vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Vlašim vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:00
  • 2.27
  • 3.59
  • 2.74
Litvínov vs. VítkoviceHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Litvínov vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 2.00
  • 4.19
  • 3.09
Ml. Boleslav vs. SpartaHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Ml. Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 3.09
  • 4.19
  • 2.00
Plzeň vs. TřinecHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:Plzeň vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 2.60
  • 4.00
  • 2.35
Zlín vs. MichalovceHázená - 8. kolo - 30. 10. 2026:Zlín vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 21.10
  • 25.00
  • 1.00
Sparta vs. Mladá BoleslavFlorbal - 3. kolo - 30. 10. 2026:Sparta vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 13.50
  • 9.03
  • 1.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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