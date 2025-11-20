Světový pohár v rychlobruslení Calgary 2025: program, výsledky, Češi

Autor:
  20:11
Druhou zastávkou Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně je kanadské Calgary. Soutěžit se bude od 22. do 23. listopadu. Do akce vyrazí Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. V přehledném textu najdete program a výsledky všech závodů i informace, kde můžete napínavé souboje sledovat.

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City. | foto: Reuters

ZávodDatumČasVýsledky
1000 m - Ž22.11.01:00
1000 m - M22.11.
3000 m - Ž22.11.
5000 m - M22.11.
500 m - Ž22.11.20:30
500 m - M22.11.
1500 m - Ž22.11.
1500 m - M22.11.
Týmová stíhačka - Ž23.11.21:00
Týmová stíhačka - M23.11.
500 m - Ž23.11.
500 m - M23.11.
Hromadný start - Ž23.11.
Hromadný start - M23.11.
Štafeta - MIX23.11.

Na startu bude i Martina Sáblíková, která zahájila svou poslední sezonu v kariéře. Loni tu skončila třetí na pětikilometrové trati.

Nemám se za co stydět, ví stříbrný Jílek. Sáblíkovou zajímala jen olympiáda

Hodně velká očekávání vzbuzuje raketový vzestup Metoděje Jílka, který v 19 letech straší i elitní soupeře. Před pár dny v Salt Lake City vlétl do Světového poháru druhým místem v závodě na 5000 metrů, na patnáctistovce pak vylepšil svůj vlastní český rekord. Co ukáže v Kanadě?

Závody v Calgary jsou druhou zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii. Následovat budou podniky v Heerenveenu a Hamaru.

Kde sledovat SP v Calgary živě?

Přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Calgary naladíte na stanici ČT sport, sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.

DenProgramČasZávody
Pátek 21. 11. 2025ČT sport00:55Přímý přenos – ženy a muži 1 000 m
Pátek 21. 11. 2025ČT sport02:15Přímý přenos – ženy 3 000 m a muži 5 000 m
Sobota 22. 11. 2025ČT sport21:10Přímý přenos – ženy a muži 500 m a 1 500 m
Neděle 23. 11. 2025ČT sport22:00Přímý přenos – ženy a muži 500 m, týmová stíhačka, hromadný start a smíšená štafeta
