|Závod
|Datum
|Čas
|Výsledky
|1000 m - Ž
|22.11.
|01:00
|1000 m - M
|22.11.
|3000 m - Ž
|22.11.
|5000 m - M
|22.11.
|500 m - Ž
|22.11.
|20:30
|500 m - M
|22.11.
|1500 m - Ž
|22.11.
|1500 m - M
|22.11.
|Týmová stíhačka - Ž
|23.11.
|21:00
|Týmová stíhačka - M
|23.11.
|500 m - Ž
|23.11.
|500 m - M
|23.11.
|Hromadný start - Ž
|23.11.
|Hromadný start - M
|23.11.
|Štafeta - MIX
|23.11.
Na startu bude i Martina Sáblíková, která zahájila svou poslední sezonu v kariéře. Loni tu skončila třetí na pětikilometrové trati.
Nemám se za co stydět, ví stříbrný Jílek. Sáblíkovou zajímala jen olympiáda
Hodně velká očekávání vzbuzuje raketový vzestup Metoděje Jílka, který v 19 letech straší i elitní soupeře. Před pár dny v Salt Lake City vlétl do Světového poháru druhým místem v závodě na 5000 metrů, na patnáctistovce pak vylepšil svůj vlastní český rekord. Co ukáže v Kanadě?
Závody v Calgary jsou druhou zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii. Následovat budou podniky v Heerenveenu a Hamaru.
Kde sledovat SP v Calgary živě?
Přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Calgary naladíte na stanici ČT sport, sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.
|Den
|Program
|Čas
|Závody
|Pátek 21. 11. 2025
|ČT sport
|00:55
|Přímý přenos – ženy a muži 1 000 m
|Pátek 21. 11. 2025
|ČT sport
|02:15
|Přímý přenos – ženy 3 000 m a muži 5 000 m
|Sobota 22. 11. 2025
|ČT sport
|21:10
|Přímý přenos – ženy a muži 500 m a 1 500 m
|Neděle 23. 11. 2025
|ČT sport
|22:00
|Přímý přenos – ženy a muži 500 m, týmová stíhačka, hromadný start a smíšená štafeta