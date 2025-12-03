Program SP v rychlobruslení v Heerenveenu:
|Závod
|Datum, čas
|Česká účast
|Výsledky
|5 000 m - Ž
|5.12., 18:55
|1 500 m - M
|5.12.
|1 000 m - Ž
|5.12.
|10 000 m - M
|6.12., 14:15
|1 500 m - Ž
|6.12.
|1 000 m - M
|6.12.
|500 m - Ž
|7.12., 14:15
|500 m - M
|7.12.
|Hromadný start - Ž
|7.12.
|Hromadný start - M
|7.12.
|Týmový sprint - Ž
|7.12.
|Týmový sprint - M
|7.12.
Na startu bude znovu i Martina Sáblíková, která zahájila svou poslední sezonu v kariéře.
A také Metoděj Jílek, který v 19 letech prohání elitní soupeře. V Salt Lake City vlétl do Světového poháru druhým místem v závodě na 5000 metrů, na patnáctistovce pak vylepšil svůj vlastní český rekord. V Calgary pak na skvělý vstup do sezony nenavázal a na stejné distanci skončil sedmý. Jak si povede v Nizozemsku?
Oba úvodní testy absolvovala také Nikola Zdráhalová. V Salt Lake City si vylepšila osobní rekord na 1500 metrů, v Calgary byla čtvrtá v divizi B na kilometrové distanci.
Závody v Heerenveenu jsou třetí zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii. Pak už bude možnost jen v norském Hamaru.
Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek
Kde sledovat SP v Heerenveenu živě?
Vybrané přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Heerenveenu naladíte na stanici ČT sport, sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.
|Datum
|Čas (ČR)
|Disciplína
|Kde sledovat
|Pá 5. 12. 2025
|18:55
|ženy – 5000 m
|ČT sport Plus – přímý přenos
|Pá 5. 12. 2025
|20:05
|1500 metrů muži + 1000 metrů ženy
|ČT sport Plus – přímý přenos
|So 6. 12. 2025
|14:10
|muži – 10 000 m
|ČT sport – přímý přenos
|So 6. 12. 2025
|16:20
|1500 metrů žen, 1000 metrů mužů
|ČT sport Plus – přímý přenos
|So 6. 12. 2025
|20:05
|Ženy – 1000 m & Muži – 1500 m (SP Heerenveen)
|ČT sport Plus – přímý přenos
|Ne 7.12. 2025
|14:10
|ženy i muži, 500 m, hromadný start a sprint družstev
|ČT sport Plus – přímý přenos
Jak se udělují body za umístění v závodech SP
|Umístění
|Divize A (Body)
|1. místo
|60 bodů
|2. místo
|54 bodů
|3. místo
|48 bodů
|4. místo
|43 bodů
|5. místo
|40 bodů
|6. místo
|38 bodů
|7. místo
|36 bodů
|8. místo
|34 bodů
|9. místo
|32 bodů
|10. místo
|31 bodů
|11. místo
|30 bodů
|12. místo
|29 bodů
|13. místo
|28 bodů
|14. místo
|27 bodů
|15. místo
|26 bodů
Bodovaných je 40 míst, od deváté příčky se pokračuje sestupně po jednom bodu až do čtyřicáté, za kterou je jeden bod.