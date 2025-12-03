Světový pohár v rychlobruslení Heerenveen 2025: program, výsledky, Češi

  13:55
Třetí zastávkou Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně je nizozemský Heerenveen. Soutěžit se bude od pátku 5. prosince do soboty 7. prosince. Do akce znovu vyrazí i trio nejlepších Čechů Martina Sáblíková, Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová. V přehledném textu najdete program a výsledky všech závodů i informace, kde můžete napínavé souboje sledovat.

Rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod na 5000 metrů v Calgary. | foto: Reuters

Program SP v rychlobruslení v Heerenveenu:

ZávodDatum, časČeská účastVýsledky
5 000 m - Ž5.12., 18:55
1 500 m - M5.12.
1 000 m - Ž5.12.
10 000 m - M6.12., 14:15
1 500 m - Ž6.12.
1 000 m - M6.12.
500 m - Ž7.12., 14:15
500 m - M7.12.
Hromadný start - Ž7.12.
Hromadný start - M7.12.
Týmový sprint - Ž7.12.
Týmový sprint - M7.12.

Na startu bude znovu i Martina Sáblíková, která zahájila svou poslední sezonu v kariéře.

A také Metoděj Jílek, který v 19 letech prohání elitní soupeře. V Salt Lake City vlétl do Světového poháru druhým místem v závodě na 5000 metrů, na patnáctistovce pak vylepšil svůj vlastní český rekord. V Calgary pak na skvělý vstup do sezony nenavázal a na stejné distanci skončil sedmý. Jak si povede v Nizozemsku?

Oba úvodní testy absolvovala také Nikola Zdráhalová. V Salt Lake City si vylepšila osobní rekord na 1500 metrů, v Calgary byla čtvrtá v divizi B na kilometrové distanci.

Závody v Heerenveenu jsou třetí zastávkou, na které lze získat kvalifikační body pro účast ZOH 2026 v Itálii. Pak už bude možnost jen v norském Hamaru.

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Kde sledovat SP v Heerenveenu živě?

Vybrané přímé přenosy z rychlobruslařských závodů v Heerenveenu naladíte na stanici ČT sport, sledovat je můžete i online ve vysílání ČT sport Plus.

DatumČas (ČR)Disciplína Kde sledovat
Pá 5. 12. 202518:55ženy – 5000 m ČT sport Plus – přímý přenos
Pá 5. 12. 202520:051500 metrů muži + 1000 metrů ženyČT sport Plus – přímý přenos
So 6. 12. 202514:10muži – 10 000 m ČT sport – přímý přenos
So 6. 12. 202516:201500 metrů žen, 1000 metrů mužůČT sport Plus – přímý přenos
So 6. 12. 202520:05Ženy – 1000 m & Muži – 1500 m (SP Heerenveen)ČT sport Plus – přímý přenos
Ne 7.12. 202514:10ženy i muži, 500 m, hromadný start a sprint družstev ČT sport Plus – přímý přenos

Jak se udělují body za umístění v závodech SP

UmístěníDivize A (Body)
1. místo60 bodů
2. místo54 bodů
3. místo48 bodů
4. místo43 bodů
5. místo40 bodů
6. místo38 bodů
7. místo36 bodů
8. místo34 bodů
9. místo32 bodů
10. místo31 bodů
11. místo30 bodů
12. místo29 bodů
13. místo28 bodů
14. místo27 bodů
15. místo26 bodů

Bodovaných je 40 míst, od deváté příčky se pokračuje sestupně po jednom bodu až do čtyřicáté, za kterou je jeden bod.

Výsledky

