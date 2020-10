Bez fotbalu, bez hokeje. Profesionálnímu sportu hrozí dočasné zastavení

Vláda bude projednávat návrh opatření, která se nebudou týkat jen výkonnostního organizovaného sportování, jak se všeobecně očekává. Ale zdá se, že minimálně dvoutýdenní pauzu si budou muset dát i profesionálové.

„Slyšeli jsme to. Připravujeme se na to, že hrát nebudeme,“ zní z důvěryhodných fotbalových i hokejových kruhů.

Informaci serveru iDNES.cz potvrdily zdroje blízké vedení České unie sportu (ČUS).

Vláda o návrhu Prymuly jedná ve čtvrtek po poledni, na 14.30 je svolána tisková konference.

Není jisté, jaká konkrétní opatření kabinet Andreje Babiše schválí a vyhlásí. K tomu dokonce může dojít až v pátek, jak bylo původně naplánováno.

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek při jednání formou videokonference.

Je klidně možné, že profesionální sport pojede dál a zastaví se jen výkonnostní.

Pokud se zastaví i profesionální soutěže, je otázkou, jestli budou moci kolektivní sporty aspoň částečně trénovat. Na vládu se bude snažit působit Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou i Česká unie sportu.

Co se týká hokejových klubů z nejvyšší soutěže, v karanténě je v současné době kvůli pozitivním nálezům na covid-19 hned osm extraligových klubů: Mladá Boleslav, Třinec, Hradec Králové, Pardubice, Litvínov, Zlín, Liberec i Olomouc.

Dvoutýdenní pauza by lize teoreticky nemusela tolik uškodit.

Koronavirus v Česku Vše k tématu na iDNES.cz

Čím to, že hokejisty zasáhl koronavir více než fotbalisty? Extraliga zvolila cestu promořování. Podle vládních pravidel se totiž na vyléčené jedince po 90 dní nevztahují další testy či karantény, takže ti, co si covidem jednou projdou, mohou za současných podmínek hrát nerušeně až do Vánoc.

Nová opatření se s největší pravděpodobností dotknou i organizace Oktagon, která lidem nabízí zápasy smíšených bojových umění. Pakliže by nová omezení platila po čtrnáct dní, československá organizace nebude moci uspořádat turnaj v Brně 17. října, kde měl zápasit například i Karlos Vémola.