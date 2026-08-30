Dva nejvýše nasazené české páry si na písku v Brně zahrají o ženský titul

Svozilová se Štochlovou měly s mladými Rakušankami hodně práce, ale v těsných koncovkách se projevily jejich větší zkušenosti. Druhé semifinále bylo ještě vyrovnanější. Maratonskou první sadu vyhrály Lorenzová s Tomasovou 31:29, druhou po jednoznačném průběhu ovládly Neuschaeferová s Maixnerovou 21:13.
V tiebreaku vedly turnajové čtyřky už 6:0, ale osmifinalistky loňského mistrovství světa vyrovnaly na 6:6. I nadále měly mírně navrch Lorenzová s Tomasovou, jenže Neuschaeferová s Maixnerovou se znovu dotáhly a za stavu 13:13 získaly klíčové dva body za sebou.