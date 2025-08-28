Neuschaeferová a Maixnerová při debutu mezi elitou prohrály proti Lotyškám

  11:57
Beachvolejbalistky Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou podlehly na Pro Tour v Hamburku při debutu na elitní akci Lotyškám Tině Graudinové a Anastasiji Samoilovové 19:21, 12:21. V pátek se utkají o udržení v turnaji s italskou dvojicí Giada Bianchiová, Claudia Scampoliová.

Kylie Neuschaeferová | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Češky, jež ve středu uspěly v kvalifikaci, držely i díky třem esům s favoritkami po celý první set krok. Vyrovnanou koncovku rozhodla nevynucená chyba Neuschaeferové při lotyšském setbolu. Druhou sadu už měly nasazené trojky a dvojnásobné mistryně Evropy plně pod kontrolou.

Běhen dne na písek nastoupí i zbývající dva české páry. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou se na úvod střetnou s Brazilkami Hegeile a Vitórií. Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem čeká zápas o vítězství ve skupině proti kubánské dvojici Jorge Alayo, Noslen Díaz.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu

Hamburk

Ženy:
Skupina C:
Graudinová, Samoilovová (3-Lot.) - Maixnerová, Neuschaeferová (22-ČR) 2:0 (19, 12)

