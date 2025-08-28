Češky, jež ve středu uspěly v kvalifikaci, držely i díky třem esům s favoritkami po celý první set krok. Vyrovnanou koncovku rozhodla nevynucená chyba Neuschaeferové při lotyšském setbolu. Druhou sadu už měly nasazené trojky a dvojnásobné mistryně Evropy plně pod kontrolou.
Běhen dne na písek nastoupí i zbývající dva české páry. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou se na úvod střetnou s Brazilkami Hegeile a Vitórií. Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem čeká zápas o vítězství ve skupině proti kubánské dvojici Jorge Alayo, Noslen Díaz.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu
Hamburk
Ženy: