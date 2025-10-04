Dva české ženské páry jsou ve čtvrtfinále beachvolejbalového turnaje v Mexiku

  10:23
Dvojnásobné zastoupení má český beachvolejbal ve čtvrtfinále turnaje Pro Tour kategorie Challenge ve Veracruz. Mezi osmičku nejlepších v Mexiku postoupily Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou i čerstvě dvacetileté sestry Kateřina a Anna Pavelkovy. V osmifinále ztroskotaly jen Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou a v konečném pořadí se dělí o deváté místo.

Radost Markéty Svozilové z uhraného bodu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třetí nasazené Svozilová se Štochlovou, které ze základní skupiny postoupily přímo do osmifinále, porazily Innu a Irynu Machnovovy z Ukrajiny hladce 2:0. Pavelkovy, které musely jít přes předkolo play off, přehrály další sesterský pár Alainu a Morgan Chaconovy z USA rovněž 2:0.

Maixnerová s Neuschaeferovou po postupu z předkola nestačily na Shaunnu Polleyovou a Olivii MacDonaldovou. Novozélandskému páru podlehly 0:2.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu ve Veracruz (Mexiko)

Ženy:
Osmifinále:
Svozilová, Štochlová (3-ČR) - Inna Machnová, Iryna Machnová (11-Ukr.) 2:0 (11, 19)
K. Pavelková, A. Pavelková (18-ČR) - A. Chaconová, M. Chaconová (20-USA) 2:0 (19, 20)
Polleyová, MacDonaldová (24-N. Zél.) - Neuschaeferová, Maixnerová (15-ČR) 2:0 (11, 16)

Výsledky

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

MS ve volejbale mužů 2025: jak hráli Češi, kompletní výsledky turnaje

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončila čtvrtým místem. Národní tým v boji o bronz podlehl Polsku 1:3 a postaral o nejlepší výsledek v...

4. října 2025  10:23

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Salač bude opět útočit ze zadních míst, do VC Indonésie odstartuje ze šesté řady

Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Indonésie 18. místo a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze šesté řady. Jediný český jezdec v šampionátu silničních motocyklů v sobotu nejprve...

4. října 2025  9:23,  aktualizováno  10:04

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Slalomář Novák má medaili, v kayakcrossu na MS získal bronz. Krejčí byl osmý

Vodní slalomář Matyáš Novák získal na mistrovství světa bronzovou medaili v kayakcrossu. Mistr Evropy Jakub Krejčí byl osmý. Světovými šampiony se v australském Penrithu stali Brit Joseph Clarke a...

4. října 2025  8:11,  aktualizováno  9:30

Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

Od našeho zpravodaje v Itálii Navzdory porážce přišel mezi novináře v dobré náladě. Své svěřence pochválil za jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Trenéra fotbalové Sigmy Tomáše Janotku mrzelo, že jeho tým nedokázal ve čtvrtek v...

4. října 2025  8:59

Úspěšný start turnaje Masters, Lehečka v Šanghaji porazil Halyse ve dvou setech

Jiří Lehečka potvrdil na úvod tenisového turnaje v Šanghaji roli favorita a v utkání druhého kola porazil Francouze Quentina Halyse 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem na akci kategorie Masters bude vítěz...

4. října 2025  8:53

Motivační citáty, peníze i další cizinci. Co skrývá notes bronzového kouče

V době, kdy svět řídí počítače a technologie, s sebou trenér baseballové reprezentace Pavel Chadim všude nosí obyčejný notes. Tužkou si do něho zapisuje nápady, které pak přenáší na hřiště, a jednou...

4. října 2025  8:24

Kulich dvakrát pálil proti Penguins, Klapka v přípravě NHL u dvou gólů asistoval

V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Jiří Kulich dvakrát skóroval za Buffalo v utkání s Pittsburghem a dva body bral i Adam Klapka. Urostlý forvard dostal šanci v...

4. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:14

Ze šprta opět hvězdou UFC. Bomby jako pi*a! znělo v Las Vegas. Na Rusa se bučelo

Pěstí si párkrát zabušil do prsou. Stoupl na váhu a zařval: „Let's go for that!“ Pojďme si pro to! A pak se MMA zápasník Jiří Procházka poprvé podíval do očí svému soupeři Khalilovi Rountreemu.V...

4. října 2025  8:07

Haškova pozice? Zhodnotili jsme si zápasy, jiné téma jsme neřešili, řekl šéf Trunda

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

