Dva české ženské páry jsou ve čtvrtfinále beachvolejbalového turnaje v Mexiku

Třetí nasazené Svozilová se Štochlovou, které ze základní skupiny postoupily přímo do osmifinále, porazily Innu a Irynu Machnovovy z Ukrajiny hladce 2:0. Pavelkovy, které musely jít přes předkolo play off, přehrály další sesterský pár Alainu a Morgan Chaconovy z USA rovněž 2:0.
Maixnerová s Neuschaeferovou po postupu z předkola nestačily na Shaunnu Polleyovou a Olivii MacDonaldovou. Novozélandskému páru podlehly 0:2.
Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu ve Veracruz (Mexiko)
Ženy: