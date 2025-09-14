Puškař Přívratský ovládl třípolohovou střelbu na Světovém poháru v Číně

Jiří Přívratský ovládl na Světovém poháru v Číně třípolohovou střelbu z malorážky a vybojoval v královské disciplíně šestý triumf v seriálu v kariéře. Český olympionik a druhý muž světového žebříčku ISSF byl v Ning-po nejlepší už v kvalifikaci, osmičlenné finále vyhrál přesně o bod před Rusem soutěžícím v neutrálních barvách Dmitrijem Pimenovem. Před závěrečnou položkou vyřazovací soutěže vedl Přívratský o jedinou desetinu a o zlatu rozhodl trefou za 10,7.

JIří Přívratský | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Přívratský zaznamenal ve střelbě na 3x20 ran druhý letošní pohárový triumf po dubnové soutěži v Limě, k tomu byl ještě třetí v červnu v Mnichově. Ve Světovém poháru to bylo jeho sedmé individuální vítězství a celkově jedenácté. Vedle šesti trofejí z třípolohové malorážky ovládl vloni v Granadě také vzduchovou pušku, další úspěchy přidal s týmem a v mixu.

Vítězstvím zkompletoval sbírku české výpravy v Číně po stříbru Veroniky Schejbalové s Jindřichem Dubovým v soutěži smíšených dvojic ve vzduchové pistoli a bronzu puškařky Barbory Dubské v třípolohové střelbě. Čtvrtý muž z loňské pařížské olympiády se zároveň naladil na listopadové mistrovství světa v Káhiře. Ze světového šampionátu dosud nemá v seniorské kategorii medaili.

Jediný bod dělil v Číně od účasti ve finále Davida Hrčkuláka, který obsadil 16. místo; ze všech 72 střelců na startu přitom trefil největší počet přesných desítek. Ještě o tři příčky výš a s výkonem o bod lepším skončil Aleš Entrichel. Mimo finálovou osmičku se ocitl právě jen kvůli menšímu počtu přesných středů, o medaile by ale tak jako tak střílet nemohl, protože startoval mimo soutěž jen o body do žebříčku.

Muži - třípolohová malorážka: 1. Přívratský (ČR) 465,3, 2. Pimenov (Rus.) 464,3, 3. Hegg (Nor.), ...v kvalifikaci 13. Entrichel, 16. Hrčkulák, 30. Nepejchal (všichni ČR).

Ženy - vzduchová puška: 1. Pcheng Sin-lu (Čína) 255,3 - světový rekord, 2. Duestadová (Nor.) 252,6, 3. Sadždžanarová (Indie), ...v kvalifikaci 15. Dubská, 33. Zrůstová, 52. Blažíčková, 56. Štěfánková, 67. Brabcová (všechny ČR).

