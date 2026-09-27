České házenkářky na závěr přípravného turnaje v Chebu prohrály se Slovinskem

Tradiční přípravnou akci na západě Čech zakončily s bilancí jednoho vítězství a dvou porážek na třetím místě.
Národní tým na úvod turnaje podlehl ve středu béčku Norska, v pátek ale zvítězil nad Polskem a na dobrý výkon chtěl navázat i proti dalšímu účastníkovi zimního Eura Slovinsku. Češky začaly aktivně a v sedmé minutě vedly 4:1.
V prvních 10 minutách domácí výběr inkasoval jediný gól, Slovinky ale sérií tří branek rychle srovnaly na 4:4. Do konce úvodního dějství se pak týmy střídaly ve vedení a do kabin se šlo za nerozhodného skóre 11:11.
Druhé dějství se českému celku nepovedlo. V úvodu sice několikrát vedl, ale od stavu 17:17 inkasoval třikrát po sobě. Klíčová pasáž mezi 40. a 50. minutou domácím nevyšla a Slovinky získaly rozhodující náskok.
Reprezentace v Chebu zahájila závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Před Eurem se tým sejde ještě v druhé polovině října, kdy v Mostě odehraje přípravné utkání se Švýcarskem. Od 19. listopadu už se reprezentace bude chystat v Brně, kde 4. prosince vstoupí do čtyřčlenné skupiny D proti Nizozemsku.
O štít města Chebu
Přípravný turnaj házenkářek
Česko - Slovinsko 25:29 (11:11)
Sestava Česka: Novotná, Wizurová - Březinová, Pejšová, Vostárková, J. Franková, Smetková, Holečková, Zachová, Jeřábková, Pazderová, Kafka Malá, A. Kubálková, K. Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Polsko - Norsko B 32:30 (17:13)