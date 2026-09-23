Český tým v Chebu začal závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno.
Reprezentantky nastoupily k prvnímu zápasu od dubna a po téměř dvou letech přivítaly zpět jednu z hlavních opor Markétu Jeřábkovou. Elitní střelkyně v poslední době chyběla kvůli kvůli mateřství.
Češky daly první gól, od té doby ale dominoval norský tým. V první půli zaznamenal sérii čtyř branek a odskočil do vedení 11:5. Po změně stran domácí výběr dokázal srovnat na 23:23, závěr ale znovu jednoznačně patřil severskému soupeři. Norky, které budou na nadcházejícím Euru obhajovat zlato, přitom do Chebu přivezly rezervní tým, „áčko“ čeká vyvrcholení Euro Cupu.
„Myslím, že jsme měli dobré momenty hlavně v útočné fáze. Ale bohužel jsme 38 branek dostali, to je příliš mnoho. Nebyli jsme si schopni poradit s obranou pivota. Byl tam moment, kdy jsme se pěkně zvedli a dotáhli se, ale bohužel pár nevynucených chyb vrátilo soupeře na koně,“ řekl novinářům Hlavatý.
V pátek český tým nastoupí proti Polsku a v neděli uzavře vystoupení na turnaji v Chebu proti Slovinsku.
Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu
Česko - Norsko B 30:38 (16:19)
Polsko - Slovinsko 28:29 (16:14).