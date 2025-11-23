Český tým se chtěl vítězně naladit na čtvrteční vstup do mistrovství světa proti Švédsku, v závěrečném duelu přípravného turnaje ale podal nejslabší výkon. V Rumunsku si po úvodní remíze s Rakouskem připsal porážky s domácím výběrem a s Portugalskem a v posledních dvou zápasech inkasoval dohromady hrozivých 78 branek.
České hráčky přitom vstupovaly do nedělního utkání v roli mírných favoritek, soupeř z Pyrenejského poloostrova se na rozdíl od nich nedostal na mistrovství světa. Od úvodu se ale zdálo, že formu na šampionát ladí spíše Portugalky.
Český tým od prvních minut propadal v obraně a inkasoval jeden gól za druhým. Národní celek rychle nabral ztrátu a proti soupeřově rychlé hře vůbec nestíhal. Češky dostaly za úvodní dějství 20 gólů a do kabin šly s mankem 15:20.
Po změně stran favoritky v přesilovce snížily na rozdíl čtyř branek, žádný obrat ve skóre se ale nekonal. Češky dál propadaly v defenzivě a Portugalky po necelých 10 minutách druhé půle hravě odskočily už do dvouciferného vedení 30:20.
Národní tým se po změně stran trápil ještě víc a nakonec jen těsně unikl smutnému rekordu v počtu inkasovaných branek za jedno utkání. Portugalky v závěru trochu polevily a daly 41 gólů, nejhorším výsledkem českého celku od rozdělení federace je 42 obdržených branek.
Reprezentace v příštím týdnu odcestuje na mistrovství světa, které budou hostit Německo a Nizozemsko. Češky celou základní skupinu odehrají ve Stuttgartu, vedle Švédek narazí v úvodní fázi na Brazílii a Kubu. Postup dál si zajistí tři celky.
Přípravný turnaj házenkářek v Rumunsku
Česko - Portugalsko 29:41 (15:20)
Nejvíce branek Portugalska: Resendeová Rebelová 9. Rozhodčí: Georgescu, Isdraila (oba Rum.). Sedmimetrové hody: 2/1 - 3/3. Vyloučení: 2:4. Diváci: 300.