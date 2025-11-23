Házenkářky v generálce na MS selhaly. S Portugalskem utrpěly debakl

České házenkářky nezvládly generálku na nadcházející mistrovství světa, na závěr přípravného turnaje v Rumunsku nečekaně utrpěly debakl 29:41 od Portugalska. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého naprosto propadly v obraně a inkasovaly druhý nejvyšší počet gólů v jednom utkání v historii.

Eliška Desortová | foto: Český svaz házené

Český tým se chtěl vítězně naladit na čtvrteční vstup do mistrovství světa proti Švédsku, v závěrečném duelu přípravného turnaje ale podal nejslabší výkon. V Rumunsku si po úvodní remíze s Rakouskem připsal porážky s domácím výběrem a s Portugalskem a v posledních dvou zápasech inkasoval dohromady hrozivých 78 branek.

České hráčky přitom vstupovaly do nedělního utkání v roli mírných favoritek, soupeř z Pyrenejského poloostrova se na rozdíl od nich nedostal na mistrovství světa. Od úvodu se ale zdálo, že formu na šampionát ladí spíše Portugalky.

Češky doplatily na výpadek po pauze. V přípravě před MS s Rumunskem prohrály

Český tým od prvních minut propadal v obraně a inkasoval jeden gól za druhým. Národní celek rychle nabral ztrátu a proti soupeřově rychlé hře vůbec nestíhal. Češky dostaly za úvodní dějství 20 gólů a do kabin šly s mankem 15:20.

Po změně stran favoritky v přesilovce snížily na rozdíl čtyř branek, žádný obrat ve skóre se ale nekonal. Češky dál propadaly v defenzivě a Portugalky po necelých 10 minutách druhé půle hravě odskočily už do dvouciferného vedení 30:20.

Národní tým se po změně stran trápil ještě víc a nakonec jen těsně unikl smutnému rekordu v počtu inkasovaných branek za jedno utkání. Portugalky v závěru trochu polevily a daly 41 gólů, nejhorším výsledkem českého celku od rozdělení federace je 42 obdržených branek.

Vyrovnání sekundu před koncem. Češky v přípravě na MS remizovaly s Rakouskem

Reprezentace v příštím týdnu odcestuje na mistrovství světa, které budou hostit Německo a Nizozemsko. Češky celou základní skupinu odehrají ve Stuttgartu, vedle Švédek narazí v úvodní fázi na Brazílii a Kubu. Postup dál si zajistí tři celky.

Přípravný turnaj házenkářek v Rumunsku

Česko - Portugalsko 29:41 (15:20)
Sestava a branky Česka: Wizurová, Novotná - Kordovská 6, Pejšová, Šustáčková 1, Poláková, Desortová 8/1, Knedlová, J. Franková 1, Smetková 7, Vávrová 1, Kovářová, A. Kubálková 2, K. Kubálková 2, Jestříbková 1, Cholevová.

Nejvíce branek Portugalska: Resendeová Rebelová 9. Rozhodčí: Georgescu, Isdraila (oba Rum.). Sedmimetrové hody: 2/1 - 3/3. Vyloučení: 2:4. Diváci: 300.

