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Čeští volejbalisté prohráli v generálce na evropský šampionát s Belgií v tiebreaku

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  23:22

Lukáš Vašina prostřeluje iránský blok. | foto: Reuters

Čeští volejbalisté uzavřeli přípravu před mistrovstvím Evropy porážkou v Belgii. V generálce na šampionát podlehli svěřenci Jiřího Nováka v Roeselare domácí reprezentací 2:3 na sety poté, co úvodní dvě sady v dramatických koncovkách získali 38:36 a 29:27.

Další tři sety ale patřily Belgičanům poměrem 25:21, 25:20 a 15:11. Mistrovství Evropy, které budou hostit Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko, začne ve středu.

Čeští volejbalisté tak Belgičanům neoplatili porážku z úvodního přípravného duelu, který ve čtvrtek prohráli 0:3 a neuspěli pak ani v dodatečném setu.

„Dneska byla intenzita hry trochu lepší, ale výhru v zápase nás stálo to, že od třetího setu špatně začneme. Prohráváme 0:3 nebo 1:4 a to je těžké dohánět,“ posteskl si trenér Novák v tiskové zprávě svazu.

Týmu podle Nováka chyběl účinný servis. „Bez toho to prostě nepůjde. Máme chvíli na to, abychom si to dali do hlav, protože v tomto aspektu hry musíme být lepší. V podstatě na to totiž navazuje obrana - musíme si pomoct servisem, abychom soupeře odtáhli, a v obraně musíme být disciplinovaní, abychom buď zablokovali, nebo mohli bránit,“ uvedl.

Bodově se dařilo smečařům - Lukáš Vašina si připsal 21 bodů, Matouš Drahoňovský 17. Trenér tentokrát šetřil opory, do zápasu nezasáhli Patrik Indra, Jiří Benda ani Adam Zajíček.

Vašina si pochvaloval první dva sety, v nichž Češi proti silnému soupeři zvládli koncovky. „Ale ostatní tři sety jsme vždycky začali špatně a proti takovému týmu je těžké dotahovat. Dneska jsme zkazili hrozně moc servisů, ale bylo to zapříčiněné tím, že jsme tři sety dotahovali,“ řekl. „Naše hra jde před mistrovstvím Evropy nahoru, takže je před námi poslední dopilování v Táboře a budeme připravení,“ věří.

Přípravné utkání volejbalistů v Roeselare

Belgie - Česko 3:2 (-36, -27, 21, 20, 11)
Sestava a body Česka: Drahoňovský 17, Klajmon 13, Šotola 16, Vašina 21, Klimeš 13, Bartůněk 1, libero Moník/Pavlíček - Pastrňák, Bryknar, Roman.

Nejvíce bodů Belgie: Reggers 23, Deroo 21.

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