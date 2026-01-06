„Kluci absolutně splnili to, co jsme chtěli. Hráli s velkou chutí a nadšením, takhle bychom se rádi prezentovali na mistrovství. Samozřejmě je to jen příprava, ale je to taková jako by pochvala pro nás všechny v té práci,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš.
Souboj dvou účastníků nadcházejícího mistrovství byl od úvodu vyrovnaný. Českému celku scházel lehce zraněný Havran, z dvacetičlenné nominace na závěrečný přípravný kemp nehráli ještě další spojka Palát a brankář Hrdlička.
Hostující tým dal první dva góly utkání a v úvodu si udržoval mírný náskok. V 18. minutě se dostal do vedení 9:6, Rakušané nicméně sérií tří branek srovnali. První půli dotáhli k remíze 13:13, i když neproměnili tři sedmimetrové hody.
Po změně stran domácí favorit zaznamenal další dvě třígólové šňůry a ve 43. minutě odskočil do vedení 21:18. Český celek však rychle srovnal a mezi 52. a 54. minutou předvedl čtyřbrankovou sérii. Hosté získali třígólový náskok a cenné vítězství už udrželi i při posledním útoku Rakušanů, kteří mohli v samém závěru dotáhnout skóre.
„Vůbec jsme si nepřipouštěli, že by to byl nějaký přátelák. Určitě nás to těší. Poslední přípravný zápas před mistrovstvím Evropy, výhra venku, myslím, že je to dobrý krok. Musíme to jen udržet a pokračovat dál,“ uvedl Jonáš Josef, česká spojka.
Po generálce trenéři zúží kádr a na začátku příštího týdne by měli oznámit konečnou nominaci na mistrovství. Šampionát budou hostit Dánsko, Norsko a Švédsko. Český tým odehraje celou základní skupinu v Oslu, kde postupně změří síly s favorizovanými Francií a domácím výběrem a poté s Ukrajinou. Do další fáze postoupí první dva celky.
„Sestava je jasná. Samozřejmě zúžit nominaci není nikdy jednoduché. Je to jedna z těch nejméně příjemných situací, říct hráčům: nehraješ utkání nebo nejedeš na mistrovství. Ale patří to k naší práci,“ řekl Kubeš. „Pokud se budeme na mistrovství prezentovat jako dnes, na hranici možností a s velkým nadšením, tak budeme spokojeni,“ dodal bývalý český reprezentant.
Přípravné utkání házenkářů ve Vídni
Rakousko - Česko 29:30 (13:13)
Rozhodčí: Biro, Kiss (oba Maď.).