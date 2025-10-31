Házenkáři v přípravě zaskočili polského favorita, rozhodla sedmibranková šňůra

Čeští házenkáři vstoupili do nové sezony těsnou výhrou v přípravném zápase v Polsku 30:29. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše položili základ překvapivému výsledku už v úvodním dějství, které po sedmibrankové šňůře vyhráli 16:9. V závěru náskok udrželi.

Český křídelník Dominik Skopár se snaží protlačit přes Belgičana Alexandreho Dubuce. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Šesti góly přispěl k triumfu českého mužstva nejlepší střelec zápasu Tomáš Piroch, pětkrát se prosadil Jonáš Josef.

Zatímco v předchozím vzájemném duelu v lednu na světovém šampionátu se týmy rozešly v defenzivně laděném duelu smírně 19:19, tentokrát dal český celek téměř stejně branek už za poločas. Poté, co zápas začal kvůli problémům s osvětlením zhruba o 10 minut později, Poláci získali vedení 4:2, záhy ale o něj následnou sedmigólovou šňůrou hostů přišli.

Český tým zaznamenal v úvodním dějství ještě tříbrankovou sérii a do kabin šel s nadějným náskokem 16:9. Po změně stran mírný favorit mocně dotahoval, 21 sekund před koncem se dokázal přiblížit na rozdíl jednoho gólu, srovnat ale už nestihl. Český celek v součtu s květnovým závěrem kvalifikace potřetí za sebou zvítězil.

„Myslím, že jsme podali dobrý výkon. Výborný byl v prvním poločase, kdy jsme nad soupeřem dominovali. Hráli jsme tak, jak bychom si představovali - stabilní obrana, rychlý protiútok a vysoká efektivita,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš.

„V druhém poločase jsme hodně testovali a bohužel už jsme nebyli tak efektivní v útoku. Soupeř se dotáhnul, ale celkově to hodnotíme určitě pozitivně. Skvělá příprava a myslím, že jsme se posunuli o kousek dál,“ dodal bývalý reprezentant.

Národní tým se zápasem v Polsku začal chystat na lednové mistrovství Evropy. K další přípravě se české mužstvo sejde až na konci prosince. Evropský šampionát se uskuteční od poloviny ledna, český celek v mimořádně silné základní skupině vyzve obhájce zlata z Francie, domácí Norsko a Ukrajinu.

Přípravné utkání házenkářů ve Walbrzychu

Polsko - Česko 29:30 (9:16)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Široký 2, Skopár 3, Piroch 6, Štěrba 1, Reichl 3, Palát 2, Josef 5, Havran, Nantl, Solák 2, Vomáčka 2, Bláha 3, Březina, Tomášek, Režnický 1.
Nejvíce branek Polska: Czapliňski 5, Bedzikowski 4. Rozhodčí: Leszczyňski, Piechota (oba Pol.). Sedmimetrové hody: 6/4 - 5/4. Vyloučení: 2:4. Diváci: 1540.

