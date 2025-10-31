Házenkáři v přípravě zaskočili polského favorita, rozhodla sedmibranková šňůra

Šesti góly přispěl k triumfu českého mužstva nejlepší střelec zápasu Tomáš Piroch, pětkrát se prosadil Jonáš Josef.
Zatímco v předchozím vzájemném duelu v lednu na světovém šampionátu se týmy rozešly v defenzivně laděném duelu smírně 19:19, tentokrát dal český celek téměř stejně branek už za poločas. Poté, co zápas začal kvůli problémům s osvětlením zhruba o 10 minut později, Poláci získali vedení 4:2, záhy ale o něj následnou sedmigólovou šňůrou hostů přišli.
Český tým zaznamenal v úvodním dějství ještě tříbrankovou sérii a do kabin šel s nadějným náskokem 16:9. Po změně stran mírný favorit mocně dotahoval, 21 sekund před koncem se dokázal přiblížit na rozdíl jednoho gólu, srovnat ale už nestihl. Český celek v součtu s květnovým závěrem kvalifikace potřetí za sebou zvítězil.
„Myslím, že jsme podali dobrý výkon. Výborný byl v prvním poločase, kdy jsme nad soupeřem dominovali. Hráli jsme tak, jak bychom si představovali - stabilní obrana, rychlý protiútok a vysoká efektivita,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš.
„V druhém poločase jsme hodně testovali a bohužel už jsme nebyli tak efektivní v útoku. Soupeř se dotáhnul, ale celkově to hodnotíme určitě pozitivně. Skvělá příprava a myslím, že jsme se posunuli o kousek dál,“ dodal bývalý reprezentant.
Národní tým se zápasem v Polsku začal chystat na lednové mistrovství Evropy. K další přípravě se české mužstvo sejde až na konci prosince. Evropský šampionát se uskuteční od poloviny ledna, český celek v mimořádně silné základní skupině vyzve obhájce zlata z Francie, domácí Norsko a Ukrajinu.
Přípravné utkání házenkářů ve Walbrzychu
Polsko - Česko 29:30 (9:16)