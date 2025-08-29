Volejbalistům začala příprava před MS, na Belgii doma nestačili

  19:53
Čeští volejbalisté v úvodním přípravném zápase před mistrovstvím světa podlehli 2:3 na sety Belgii. Po zisku prvního setu v poměru 25:21 pak další dvě sady ztratili 14:25 a 20:25. Čtvrtý set vyhráli 25:22 a vynutili si rozhodující tiebreak, jenže ten prohráli 12:15. Odveta se stejným protivníkem se rovněž v Táboře uskuteční v sobotu.

Čeští volejbalisté se snaží blokovat v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy proti Černé Hoře. | foto: ČTK

Se soupeřem, jenž je ve světovém žebříčku o čtyři pozice výše než Česko, se podle trenéra Jiřího Nováka hrál zajímavý zápas. „Mělo to náboj, mělo to i energii z obou stran. Výborně jsme vstoupili v podstatě bezchybnou hrou, ale ten level se nám pak další sety nepodařilo udržet,“ řekl v nahrávce pro média.

Velký propad přišel ve druhém setu, v němž domácí prohrávali až jedenáctibodovým rozdílem a teprve v závěru zkorigovali skóre. „O tom druhém setu bych se radši nebavil. Ostatní tři sety byly velice vyrovnané,“ poznamenal smečař Lukáš Vašina.

V páté sadě bylo klíčových pár míčů. „Tiebreak jsme prohráli na dva auty na jednoblok a jeden špatně přihraný balon zadarmo. Tak to je, ty zápasy rozhodují malé chyby a tam se ještě musíme zlepšit a uvědomit si, že každý balon je v podstatě mečbol,“ shrnul kouč.

Po duelech s Belgií odehrají čeští volejbalisté ještě příští týden dva zápasy s Finskem. Pak odcestují na světový šampionát na Filipíny, které pro ně začne 14. září.

Přípravné utkání volejbalistů v Táboře

Česko - Belgie 2:3 (21, -14, -20, 22, -12)

