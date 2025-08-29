Se soupeřem, jenž je ve světovém žebříčku o čtyři pozice výše než Česko, se podle trenéra Jiřího Nováka hrál zajímavý zápas. „Mělo to náboj, mělo to i energii z obou stran. Výborně jsme vstoupili v podstatě bezchybnou hrou, ale ten level se nám pak další sety nepodařilo udržet,“ řekl v nahrávce pro média.
Velký propad přišel ve druhém setu, v němž domácí prohrávali až jedenáctibodovým rozdílem a teprve v závěru zkorigovali skóre. „O tom druhém setu bych se radši nebavil. Ostatní tři sety byly velice vyrovnané,“ poznamenal smečař Lukáš Vašina.
V páté sadě bylo klíčových pár míčů. „Tiebreak jsme prohráli na dva auty na jednoblok a jeden špatně přihraný balon zadarmo. Tak to je, ty zápasy rozhodují malé chyby a tam se ještě musíme zlepšit a uvědomit si, že každý balon je v podstatě mečbol,“ shrnul kouč.
Po duelech s Belgií odehrají čeští volejbalisté ještě příští týden dva zápasy s Finskem. Pak odcestují na světový šampionát na Filipíny, které pro ně začne 14. září.
Přípravné utkání volejbalistů v Táboře
Česko - Belgie 2:3 (21, -14, -20, 22, -12)