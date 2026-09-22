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Připálil hrnec tak, že jsme ho museli vyhodit. Neumannová o Lehečkovi i mámě

Milan Eisenhammer

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Lucie Neumannová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zcela pochopitelně říká: „Už nechci být ta holčička v růžové bundičce.“ Takhle si ji národ pamatuje, když se v cíli lyžařského závodu v Turíně běžela ve svých dvou a půl letech schovat do náruče mámy, která zrovna vyhrála své první olympijské zlato. „Záhy jsem si uvědomila, že běžky pro mě nebudou, protože by se ode mě logicky očekávaly podobné výkony,“ vypráví Lucie Neumannová, sympatická usměvavá blondýnka.

Lucie je bezprostřední, ale než odpoví, dá si čas na rozmyšlenou. Působí zdravě sebevědomě a zároveň skromně. Dala se na dráhu atletky a influencerky, dokončuje studium sportovního managementu na soukromé pražské univerzitě. A vedle toho skoro na plný úvazek fandí svému příteli, tenistovi Jiřímu Lehečkovi. V čem pro ni bylo v dětství a dospívání těžké nést příjmení slavné mámy? Co se od sebe vzájemně naučily? Co jí dělá radost? A kdy byla v životě nejšťastnější?

Jak moc těžké pro vás bylo nést s sebou to slavné příjmení?
Jak to bývá, mělo to svoje výhody i nevýhody. Bylo to těžké hlavně dřív. Párkrát se mi stalo, že lidi měli vůči mně předsudky, že jsem protekční nebo protežovaná dceruška… Možná mi někdo mohl závidět, že jsem díky mamce měla nějaké možnosti, jakých by se mi v jiné rodině třeba nedostalo. Ale to je život. S tím nic neudělám… Dnes bych řekla, že i toto mě udělalo silnější a posunulo mě to dál. Ovšem jako malá jsem si tu pozornost, kterou společnost maminku zahrnovala, moc neužívala. Kamkoliv jsme přišly, tam si nás fotili. Dokonce jsem měla trochu fobii z blesků, bála jsem se jich. Když jsem dospívala a začala dělat sport, samozřejmě mi vadilo, že mě s mámou srovnávali a očekávali, že budu taky tak úspěšná.

Díky tátovi jsou mé nároky na muže dost vysoké. A vím, jakého partnera bych nikdy nechtěla.

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