Lucie je bezprostřední, ale než odpoví, dá si čas na rozmyšlenou. Působí zdravě sebevědomě a zároveň skromně. Dala se na dráhu atletky a influencerky, dokončuje studium sportovního managementu na soukromé pražské univerzitě. A vedle toho skoro na plný úvazek fandí svému příteli, tenistovi Jiřímu Lehečkovi. V čem pro ni bylo v dětství a dospívání těžké nést příjmení slavné mámy? Co se od sebe vzájemně naučily? Co jí dělá radost? A kdy byla v životě nejšťastnější?
Jak moc těžké pro vás bylo nést s sebou to slavné příjmení?
Jak to bývá, mělo to svoje výhody i nevýhody. Bylo to těžké hlavně dřív. Párkrát se mi stalo, že lidi měli vůči mně předsudky, že jsem protekční nebo protežovaná dceruška… Možná mi někdo mohl závidět, že jsem díky mamce měla nějaké možnosti, jakých by se mi v jiné rodině třeba nedostalo. Ale to je život. S tím nic neudělám… Dnes bych řekla, že i toto mě udělalo silnější a posunulo mě to dál. Ovšem jako malá jsem si tu pozornost, kterou společnost maminku zahrnovala, moc neužívala. Kamkoliv jsme přišly, tam si nás fotili. Dokonce jsem měla trochu fobii z blesků, bála jsem se jich. Když jsem dospívala a začala dělat sport, samozřejmě mi vadilo, že mě s mámou srovnávali a očekávali, že budu taky tak úspěšná.
Díky tátovi jsou mé nároky na muže dost vysoké. A vím, jakého partnera bych nikdy nechtěla.