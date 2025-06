„Soupeři nám nedali nic zadarmo. Chystali jsme se na Boston, protože v sobotním semifinále jsme se před ně dostali v polovině trati a čekali jsme, že (dnes) na náš nástup odpoví. Teď jeli trochu opatrněji a za zatáčkou jsme byli před nimi,“ řekl Neděla ČTK.

Ocenil výkon druhé posádky Dukly. „Zaskočili nás a musím je hodně vyzdvihnout. Jsou to mladí kluci a jeli fakt úžasný závod. Přejeli i bostonskou posádku, což je super. Byl to náročný, vyrovnaný a pro diváky zajímavý závod,“ uvedl Neděla.

Společně s Nedělou seděli ve vítězné posádce Michal Zindulka, Vít Baldinus, Jan Fleissner, Martin Ježek, Miroslav Vokálek, Jan Čížek a Jakub Podrazil. Kormidelnicí byla Monika Perglerová. Neděla vyzdvihl i šéftrenéra Dukly Ondřeje Synka, který s posádkou v pátek trénoval. „Zaskakoval v posádce, a když jsme jeli zatáčku, tak řekl, že takhle pomalu to nejde. Že musíme zabrat. Od té doby jsme tomu říkali ‚na Sýňu‘, dnes Monika zavelela ‚na Sýňu‘ a tam jsme si urvali vítězství,“ řekl Neděla s úsměvem.

Olympijský vítěz a současný prezident světové federace World Rowing Jean-Christophe Rolland, za ním bývalý skifař Ondřej Synek a předseda ČOV Jiří Kejval během sobotního závodu kategorie masters.

Zástupci bostonské univerzity chtěli překazit Dukle očekávaný triumf, finále se jim ale nevydařilo. Prohráli o tři desetiny sekundy i s druhou posádkou pražského klubu. „Hodnocení není kladné. Bohužel jsme ve finále předvedli naše nejhorší představení. Nepovedla se nám zatáčka, na startu to taky nebylo úplně ono. Myslím si ale, že kluci prokázali svoji kvalitu,“ řekl Jakub Kyncl České televizi. Syn šéfa českého veslování Davida Kyncla byl jedním ze dvou českých veslařů v posádce, společně s ním do lodi usedl i Kryštof Janáč.

Závod skifařek O Stuhu Podolí vyhrála stejně jako loni Anna Šantrůčková. Mezi skifaři zvítězil v Jarním skulérském závodě Rösslera-Ořovského poprvé Filip Zima. Ženským osmiveslicím vládla favorizovaná posádka Olympu.

„Byl to těžký závod. Bylo tady hodně mladých holek, které mě prohnaly. Jsem ale ráda, že jsem si udržela pozici nejlepší skifařky,“ řekla Šantrůčková, který porazila druhou Ellu Boldišovou o více než sedm sekund.

Anna Šantrůčková vyhrála závod skifařek O Stuhu Podolí. Filip Zima zvítězil v Jarním skulérském závodě Rösslera-Ořovského.

Zima musel o vítězství více bojovat. Druhý Jan Potůček za ním zaostal o šest sekund, ale společně se Slovákem Peterem Strečanským na něj více než polovinu trati dotírali. „Foukal povítr, což mi docela sedí. I menší vlnky. Myslím si, že jsem spíše ten šikovnější,“ řekl Zima s úsměvem. „Soupeři? Byla to taková psychologická hra, kdo to vydrží déle. Už jsem to jednou v této části závodu pokazil, takže už vím, že je to o tom, kdo vydrží pár temp. Pak to odpadne,“ uvedl Zima.

Kvůli stavbě Dvoreckého mostu byla trať závodu o 150 metrů kratší a nestartovalo se z pevných bloků, ale takzvaně volně. „Bylo to složitější, ale máme už zkušenosti na to, abychom to zvládli. S bloky je to pohodlnější, ale oproti minulému roku nebyl takový proud, takže to šlo,“ řekl Neděla. „Na skifech to bylo relativně fajn. Rychle jsme se srovnaly, holky byly šikovné. Na osmě bych to ale nechtěla absolvovat,“ prohlásila Šantrůčková.