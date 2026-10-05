Tohle jsem potřeboval. Humphries zvládl dramatické finále nejtěžšího turnaje světa

Jenže v polovině zápasu se začal vývoj obracet.
Humphries získal čtyři sady v řadě, jeho soupeř se začal trápit na otvírání i ve scoringu. Price v sedmém setu zaznamenal průměr pouze 72,16 bodu, což Humphriesovu průměru přes sto bodů nemohlo konkurovat.
World Grand Prix je jediný major turnaj, který se hraje formátem double in, double out. To znamená, že šipkaři musí dvojnásobkem nejet leg ukončit, ale také začít.
A právě tato disciplína se přestala Priceovi dařit.
„Podařilo se mi párkrát prolomit Gerwynův servis, vyhrál jsem jeden set a pak jsem začal věřit, že můžu vyhrát. Bylo to jako na houpačce,“ hodnotil Humphries v pozápasovém rozhovoru na pódiu.
Price sice získal osmý set jednoznačným poměrem 3:0 na legy, v deváté sadě ovšem přišel rozhodující okamžik celého klání. Velšan za stavu 4:4 na sety a 2:1 na legy z jeho pohledu nedokázal na tři šipky zavřít skóre 46 a jeho soupeř obratem trestal.
Poslední set zápasu už byl v Humphriesově režii. Vyhrál 3:0 na legy, na ten poslední mu stačily čtyři návštěvy u terče. „Takové vítězství jsem hrozně potřeboval. Prohrál jsem několik finálových zápasů v řadě,“ připomněl Humphries například letošní prohrané finále na World Masters nebo loňský Grand Slam of Darts.
Humphries ve finále padl i v září na European Tour v Praze, když podlehl světové jedničce Lukov Littlerovi. Na podniku v Česku se ukázal i Price, ten ovšem neprošel hned přes prvního soupeře.
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„Na začátku jsem si říkal: Hlavně neprohraj 0:6. Gerwyn hrál od úvodu úžasně, je to skvělý šipkař. Neříkám to jen tak, brzy zase nějakou velkou trofej vyhraje. Jsem rád, že jsem to nakonec zvládl. Cítím, že jsem si to zasloužil, ale nemyslím si, že dnes vyhrál lepší hráč,“ připustil Humphries.
Jeho soupeř bral porážku sportovně. „Uprostřed hry se to začalo lámat. Několikrát jsem netrefil double, nevyužil jsem příležitosti, které jsem měl. Byla to fantastická hra a Luke byl skvělý. Ale jsou důležitější věci. Budu táta, užívám si teď život, užívám si hraní šipek. Jestli přijdou, či nepřijdou nějaké velké tituly, pro mě teď není podstatné,“ zdůraznil Price.
Za měsíc startuje další šipkový major – Grand Slam of Darts. Price tento podnik vyhrál mezi lety 2018 – 2021 třikrát. Dokáže svůj počin zopakovat?