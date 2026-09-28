Američané v neděli do závěrečného hracího dne vstupovali s tříbodovou ztrátou. Postupně ale získali navrch, a když nováček Jackson Koivun porazil Korejce Kim Si-u, dělil je jediný bod od vítězství.
Rozhodující bod pak domácím zajistil Jacob Bridgeman, který zdolal Min Woo Leeho z Austrálie. Američané si tak připsali celkově čtrnáctý triumf v Prezidentském poháru, výběr světa turnaj ovládl pouze v roce 1998.
Pohár osobně předal nadšený golfista Donald Trump, který v úvodu hracího dne řekl i pár slov. Nejprve se opřel do „fake news“, načež dodal: „Lidé sem přišli na golf, nechtějí poslouchat projevy. Řeknu pouze tohle: Naše země se má skvěle, lépe než kdy jindy.“
Donald Trump si třese rukou s vítězi Prezidentského poháru:
USA chants break out as President Trump joins Team USA at the Presidents Cup at Medinah Country Club in Illinois.— Fox News (@FoxNews) September 27, 2026
Trump shakes hands with Scottie Scheffler and other members of the victorious U.S. team during the closing ceremony after Team USA defeats the International Team… pic.twitter.com/n7lqZcFe1o
Dvě hodiny pak Trump sledoval výkony golfistů, poté na většinu dne zmizel a vrátil se na vyvrcholení programu, aby mohl předat krajanům pohár.
Snedeker mu poděkoval: „Prezident Trump mi řekl, že se pokusí dodat nám trochu energie, protože to dneska budeme potřebovat. Odpověděl jsem mu, že pokud to otočíme, veškerý kredit jde jemu. Takže díky, prezidente Trumpe.“