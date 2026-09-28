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Trump ve svém živlu. Golfistům USA přispěl k obratu a ujistil: Naše země se má skvěle

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  9:23
Donald Trump se chystá předat golfistům Spojených států Prezidentský pohár.

Donald Trump se chystá předat golfistům Spojených států Prezidentský pohár. | foto: AP

Kapitán Brandt Snedeker přijímá od Donalda Trumpa Prezidentský pohár.
Donald Trump přišel vítězným golfistům Spojených států amerických předat...
Kapitán Brandt Snedeker slaví se spoluhráči zisk Prezidentského poháru.
Donald Trump na vyvrcholení Prezidentského poháru.
7 fotografií
Američtí golfisté ovládli pojedenácté za sebou Prezidentský pohár. Na hřišti v Medinah na předměstí Chicaga po obratu porazili výběr zbytku světa bez Evropanů 17:13, což kvitoval i přítomný prezident USA Donald Trump, kterého jako strůjce vítězství označil kapitán vítězů Brandt Snedeker.

Američané v neděli do závěrečného hracího dne vstupovali s tříbodovou ztrátou. Postupně ale získali navrch, a když nováček Jackson Koivun porazil Korejce Kim Si-u, dělil je jediný bod od vítězství.

Rozhodující bod pak domácím zajistil Jacob Bridgeman, který zdolal Min Woo Leeho z Austrálie. Američané si tak připsali celkově čtrnáctý triumf v Prezidentském poháru, výběr světa turnaj ovládl pouze v roce 1998.

Pohár osobně předal nadšený golfista Donald Trump, který v úvodu hracího dne řekl i pár slov. Nejprve se opřel do „fake news“, načež dodal: „Lidé sem přišli na golf, nechtějí poslouchat projevy. Řeknu pouze tohle: Naše země se má skvěle, lépe než kdy jindy.“

Donald Trump si třese rukou s vítězi Prezidentského poháru:

Dvě hodiny pak Trump sledoval výkony golfistů, poté na většinu dne zmizel a vrátil se na vyvrcholení programu, aby mohl předat krajanům pohár.

Snedeker mu poděkoval: „Prezident Trump mi řekl, že se pokusí dodat nám trochu energie, protože to dneska budeme potřebovat. Odpověděl jsem mu, že pokud to otočíme, veškerý kredit jde jemu. Takže díky, prezidente Trumpe.“

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