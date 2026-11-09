Prezidenta radši neprovokovat. Francii chce vést legendární judista Riner

„Jmenuji se Teddy Riner a dnes, zatímco se vám dívám přímo do očí, oznamuji svou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2027,“ oznámil sedmatřicetiletý sportovec pocházející z Guadeloupu.
Riner je francouzskou sportovní ikonou a jednou z největších osobností v historii juda. Na OH v Londýně 2012, Riu de Janeiro 2016 i Paříži 2024 ovládl kategorii nad 100 kilogramů, k tomu má z let 2021 a 2024 dvě zlaté olympijské medaile s francouzským týmem. V Pekingu 2008 a Tokiu 2021 skončil na OH bronzový. Mezi jednotlivci získal jedenáct světových titulů.
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Zůstává aktivním sportovcem a nevzdal se myšlenky na účast na hrách 2028 v Los Angeles, ale chce své zkušenosti využít i pro vrcholnou politickou funkci. „Boj byl vždy součástí toho, kým jsem. Vím, co znamená bojovat, padat a pokaždé se znovu zvednout,“ poznamenal.
Uvědomuje si, že svou kandidaturou mnohé zaskočí. „Vím, co si o mně budou lidé říkat: ‚Je šílený. Nepatří k establishmentu. Nezná nepsaná pravidla. Nikdy nebyl zapojený do politiky.‘,“ řekl.
Připomněl nespokojenost francouzské veřejnosti se současnou situací v zemi, která se projevuje opakovanými mohutnými protesty proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Ty jsou někdy provázené násilím a rabováním. „Nebudu ten, který sleduje, jak země hoří, zatímco si vymýšlejí omluvy. Nestrávil jsem svůj život za řečnickým pultíkem,“ zdůraznil.
Chce do prezidentské kandidatury dát všechno a poznamenal, že by se pro ni nerozhodl, pokud by necítil šanci uspět. Politicky se nehlásí k pravici ani k levici.