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Prezidenta radši neprovokovat. Francii chce vést legendární judista Riner

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  12:48
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Francouz Teddy Riner v akci

Francouz Teddy Riner v akci | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Francouz Teddy Riner v kaci proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze Spojených...
Francouz Teddy Riner v kaci proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze Spojených...
Francouz Teddy Riner v kaci proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze Spojených...
Francouz Teddy Riner v akci
8 fotografií
Pětinásobný olympijský vítěz v judu Teddy Riner se chce stát francouzským prezidentem. Na sociálních sítích oznámil, že bude kandidovat ve volbách na jaře příštího roku. Vybírat se bude nástupce současné hlavy státu Emmanuela Macrona, který už kandidovat nemůže.

„Jmenuji se Teddy Riner a dnes, zatímco se vám dívám přímo do očí, oznamuji svou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2027,“ oznámil sedmatřicetiletý sportovec pocházející z Guadeloupu.

Riner je francouzskou sportovní ikonou a jednou z největších osobností v historii juda. Na OH v Londýně 2012, Riu de Janeiro 2016 i Paříži 2024 ovládl kategorii nad 100 kilogramů, k tomu má z let 2021 a 2024 dvě zlaté olympijské medaile s francouzským týmem. V Pekingu 2008 a Tokiu 2021 skončil na OH bronzový. Mezi jednotlivci získal jedenáct světových titulů.

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Zůstává aktivním sportovcem a nevzdal se myšlenky na účast na hrách 2028 v Los Angeles, ale chce své zkušenosti využít i pro vrcholnou politickou funkci. „Boj byl vždy součástí toho, kým jsem. Vím, co znamená bojovat, padat a pokaždé se znovu zvednout,“ poznamenal.

Uvědomuje si, že svou kandidaturou mnohé zaskočí. „Vím, co si o mně budou lidé říkat: ‚Je šílený. Nepatří k establishmentu. Nezná nepsaná pravidla. Nikdy nebyl zapojený do politiky.‘,“ řekl.

Francouz Teddy Riner v kaci proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze Spojených...
Francouz Teddy Riner v kaci proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze Spojených...

Připomněl nespokojenost francouzské veřejnosti se současnou situací v zemi, která se projevuje opakovanými mohutnými protesty proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Ty jsou někdy provázené násilím a rabováním. „Nebudu ten, který sleduje, jak země hoří, zatímco si vymýšlejí omluvy. Nestrávil jsem svůj život za řečnickým pultíkem,“ zdůraznil.

Chce do prezidentské kandidatury dát všechno a poznamenal, že by se pro ni nerozhodl, pokud by necítil šanci uspět. Politicky se nehlásí k pravici ani k levici.

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